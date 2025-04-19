走進古典俳諧世界

本篇的季節主題「季題」是「牡丹」。

牡丹散（ちり）て打（うち）かさなりぬ二三片 ——蕪村 嬌豔花牡丹，二瓣三片紛紛落，殘紅層層疊 蕪村 （1769年前後作，收錄於《蕪村句集》）

牡丹是綻放於初夏（5月上旬）的大朵花，有「百花之王」的美稱，也是深受人們喜愛的繪畫題材。蕪村這首俳句的特點，在於他從凋落的花瓣來捕捉牡丹雍容華貴之美。「盛放的牡丹花，不知凋謝於何時，花瓣兩片三片地層疊在地面上。」花瓣即便零落，也依然鮮活嬌豔。在它們上面，低矮的枝頭上，還有隨時都會掉落的花朵。

日語原句中「散て」（凋謝）的讀音不是「chitte」，而是「chirite」。蕪村本人也有用平假名書寫的資料傳世。也就是說，這首俳句在音節數上不是一般的「5、7、5」格式，而是「6、7、5」，比規定多了1個音節數。儘管如此，詩句讀起來平緩流暢，能給人帶來一種花瓣悄然零落的感覺。按照蕪村弟子幾董的解釋，此俳句中花瓣不是單純地零落，而是層疊而落」，這是蕪村用心巧妙之處，而使用了落葉「nisanpen（二三片）」這種音讀詞彙，是為了跟季題「botan（牡丹）」的聲韻更和諧。看來，這首俳句並不是隨口吟詠表面所見，而是經過了縝密推敲後的產物。

那麼這裡的牡丹是什麼顏色呢？白牡丹清麗脫俗讓人愛不忍釋，但蕪村的牡丹似乎基本上都是紅色的。他大概喜歡紅色花朵豔壓群芳的美麗吧。例如「閻王張大口，長舌猶如波浪翻，吐出紅牡丹」這首俳句（《蕪村句集》），表達了閻魔王正要口吐牡丹這種異想天開的情景，捕捉了鮮紅色的花朵似在向觀花人直逼而來的氣勢。

標題圖片：PIXTA