杜鵑枝頭鬧，布咕布咕聲清透，五尺鳶尾——芭蕉

走進古典俳諧世界

本篇的季節主題「季題」是「杜鵑」。

ほととぎす啼（なく）や五尺の菖草（あやめぐさ） ——芭蕉 杜鵑枝頭鬧，布咕布咕聲清透，五尺鳶尾草 芭蕉 （收錄於1692年發行的《葛之松原》）

這首俳句有兩個來源。一個是《古今和歌集》中一首作者不明的情詩－ほととぎす なくや五月の あやめ草 あやめもしらぬ戀もするかな（杜鵑鳴不停，五月鳶尾花盛開，難捺愛戀情）。詩中的鳶尾讀「ayame（あやめ）」，而下一句 「あやめもしらぬ（ayame mo shiranu）」中，又以同音反覆的形式，再次使用了ayame，但這個ayame已經不是莫名其妙、無言尾草，而是指稱真話了。這首詩的意思是，看見了鳶尾花，才意識到自己陷入了一場沒有道理、難以自禁的戀情當中。詩的前半部稱「序詞」，展現了一個意象並帶出「ayame」一詞，起到裝飾性作用；而作者真正想表達的意思在後半部，那就是「愛情是沒有道理可言的啊」。

這首俳句的另一個來源是關於詩句創作的傳統技巧，即「創作詩詞最好要朗朗上口，就像給五尺（約1.5公尺）的鳶尾草潑了水後的樣子」。鳶尾草的葉子具有防水性，因此潑上去的水會非常順滑地流去。

芭蕉幾乎原封引用了《古今和歌集》中那首和歌的前半段，只是把「五月」換成一字之差的「五尺」。僅此一字之差，就變成了用「五尺鳶尾草」的比喻，來讚美杜鵑啼鳴的俳句了。

「啊。剛剛杜鵑叫了一聲。那啼鳴就像吟詠了一首佳句，沒有絲毫拖泥帶水，如同一潑水從五尺高的鳶尾草上滴落下去一般，流暢清爽。妙哉！」

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