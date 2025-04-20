走進古典俳諧世界

本篇的季節主題「季題」是「更衣」。

御手討（おてうち）の夫婦（めおと）なりしを更衣（ころもがえ）——蕪村 犯忌處絕境，幸得寬恕結夫婦，更衣心歡快 蕪村 （或於1770年前後作，收錄於《蕪村句集》）

日本中學生的制服大多從6月1日起更換為夏裝。白色短袖衫讓人神清氣爽。但是在平安時代，舊曆4月1日（2023年是5月20日）換夏裝，10月1日（2023年是11月13日）換冬裝；江戶時代也是在舊曆4月1日改穿夏季專用的「袷」（同「夾」。有內襯的和服）。所以在詩歌中，如果單說「更衣」，一般指的就是4月1日的「換夏裝」。這個季題給人一種身心都變得輕盈爽快的感覺。

蕪村用這個更衣作題，寫出了一首像戲劇故事般的俳句。「本應被斬的夫婦，得到主人的寬恕而免於一死，今天得以更衣換夏裝。」這首俳句中的「夫婦」應該是一對侍奉武家的男女，比如年輕的武士和侍女。一般侍奉武家的男女之間是禁止隨意戀愛的，那被視為「不義私通」，理應被主人斬殺。然而主人卻成全了他們，二人得以喜結連理。

本已做好了死的準備，卻有幸起死回生，過上平靜的生活。迎來更衣之日的二人，喜悅之情重又湧上心頭。「更衣」是擺脫憋悶不暢的嚴冬，在新的季節重獲新生的日子，那種換夏裝帶來的明朗歡快，猶如夫妻二人心情的寫照。

古典俳諧中，這種富於想像力的俳句並不少見，尤其是蕪村，特別重視從季題中延展出更多意象，創作出符合於季題的故事。不僅如此，他僅用短短17個字，就能讓人想像出一個曲折迂回的故事，筆力之深，著實令人嘆服。

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