走進古典俳諧世界

本篇的季節主題「季題」是「溲疏」。

雪月花（せつげつか）一度にみする卯木（うつぎ）哉（かな） ——貞徳（ていとく） 溲疏滿枝椏，一眼看遍三時景，滿目雪月花 貞德 （收錄於1651年發行的《昆山集》）

貞德是和歌、連歌、俳諧作者，1653年去世，享年83歲。著有多部古典文學注釋書籍；在俳諧領域，他是以京都為據點的「貞門」派的掌門人。貞門俳諧的特點，是以和歌的傳統表現手法為基礎，對事物的描述妙趣橫生，文風優雅溫和。這些在此首「雪月花」的俳句裡也得到了很好的體現。

溲疏是常種在圍牆根的灌木，一般高1到2公尺。初夏開花，自古便是和歌吟詠的對象。枝頭上纖細潔白的花朵密簇，令人印象深刻。於是，古人就產生了將溲疏花喻為一片潔白之物的想法。其中留下了許多將溲疏花比作白雪或月光的和歌，比如「猶如厚厚的積雪」「（夜看）宛若明月照亮大地」等等。

「雪」「月」和「溲疏花」分別是冬季、秋季和夏季的季題。貞德打趣道：「溲疏是想一氣把三個季節的美景都展示給我們看啊。」日本的童話中，常有將主角邀請到幻想空間去同時欣賞四季美景的故事。貞德的這首俳句是讚美溲疏「涵蓋了3個季節，正可謂是童話世界裡的植物。」

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