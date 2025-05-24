走進古典俳諧世界

本篇的季節主題「季題」是「香魚」。

鮎（あゆ）くれてよらで過行（すぎゆく）夜半（よわ）の門（もん）——蕪村 夜半叩門急，友人來訪複又去，只為送香魚 蕪村 （1768年作，收錄於《蕪村句集》）

這首俳句大概是說「某個夏夜突然響起敲門聲。正納悶深更半夜，究竟誰人來訪，開門一看，原來是釣香魚歸來的友人。友人在門前分了幾條魚給我後就回去了。」來客沒要一起就魚喝酒，主人也沒強留客人。這種君子之交淡如水的主客關係，與生息在清流中的香魚的清爽感絕妙呼應。雖說都是魚，但這裡用鯉魚或鯛魚等肯定是不行的。

其實這首俳句是基於中國古代名士王徽之（338－386年）的故事而作的。一天晚上，有感於月光下的白雪美景，王徽之想起友人戴安道，於是連夜乘船前往。在天明時分總算來到戴家門前，但他卻沒有進去就原路返回了。有人問他理由，他回答道：「吾本乘興而行，興盡而返，又何必見安道！」

不受世間常識束縛，這種淡然灑脫的心態是蕪村所憧憬的。蕪村的俳句雖然是重新復刻了一遍王徽之的態度，但把觀雪換成了香魚這種食物，俳句特有的具體性和現實感便由此而生。比起什麼都不做就打道回府的王徽之，還是贈我香魚的友人更貼心一些啊。

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