走進古典俳諧世界

本篇的季節主題「季題」是「蟾蜍」。

おもふ事だまつて居（い）るか蟇（ひきがへる） ——曲水（きょくすい） 蟾蜍草裡藏，端坐止語似修行，心思無從曉 曲水 （收錄於1690年成書的《花摘》）

蟾蜍是世界各地都有的蛙類。日本蟾蜍體色偏黑，成長後約10公分長，背部有大小不一的疣粒。它們棲息在草叢中或房屋的地板下，不跳，可四足快速爬行，也稱為癩蛤蟆。蟾蜍的雌性比雄性大，但只有雄性會發出低鳴。

「蛙」自古便是俳句中春季吟詠的主題，但據《花摘》記載，這首俳句中，蟾蜍是作為夏季的話題出現的。此外，就像會使用癩蛤蟆妖術的歌舞伎人物「兒雷也」和漫畫《火影忍者》中的「自來也」那樣，蟾蜍常常讓人聯想到妖怪。這種瘮人的癩蛤蟆形象，實為俳諧的大好素材。

這首俳句我們可以理解為是單純描寫了蟾蜍的生態學──蟾蜍啊，你在想啥呢？就這樣默不作聲嗎？ 。而作者似乎多半是把蟾蜍看作為「正在修行佛法的僧人」，而非妖怪。佛教中有一種叫「止語」的修行方法，需在規定的時段內保持沉默。這蟾蜍不正像是在閉口靜坐的僧侶嗎？

曲水（亦作「曲翠」）是深得芭蕉信賴的弟子。他本是高級武士，1717年58歲時在討伐政敵後切腹自盡。有人還將這首俳句和他的這種死法結合起來進行解釋，但從創作年代來看，似乎有些牽強。

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