走進古典俳諧世界

本篇的季節主題「季題」是「蝸牛」。

猫の子に齅（かが）れて居るや蝸牛（かたつぶり） ——才麿 蝸牛院中戲，狸奴好奇近前嗅，躲入殼中愁 才麿 （1697年前作，收錄於《陸奧鵆》）

蝸牛因其有趣的外形和悠緩的動作而受到孩子們的喜愛。碰一下，觸角就會縮回殼中，給人一種難以形容的感覺。平安末期的歌谣集《梁塵秘抄》中就收錄了一首童謠——舞へ舞へ蝸牛、舞はぬものならば、馬の子や牛の子に蹴（く）ゑ（え）させてん、踏み破（わ）らせてん」，意思是「蝸牛快快舞起來，你若停下不跳舞，小心讓牛馬崽踢腳得滿地滾，踩得稀巴爛。」這首兒歌是把蝸牛搖動觸角爬行的樣子比作跳舞。但如果不跳舞，就會遭馬駒牛犢猛踢亂踩，真夠殘酷的。童謠裡出現牛，是因為蝸牛也有角，「蝸牛」這個漢字名字，似乎也由此而來。平安末期的和歌詩人寂蓮法師也有一首蝸牛的和歌——牛の子にふまるな庭のかたつぶり角ありとても身をな頼みそ（《寂蓮法師集》），大意是「蝸牛園中爬，小心別被牛崽踏；雖有牛樣角，但勿太自信。」

才麿一改以往和歌中蝸牛被小牛踩踏的描述，而是讓小貓用鼻子去嗅它，給人耳目一新的感覺。不過，即便拋去這種技巧，這首俳句依然妙趣橫生。春天剛出生不久的小貓總有旺盛的好奇心，忽然發現一隻蝸牛，忍不住上前好好地拿鼻子聞聞「這是啥東西？」蝸牛看似非常不快，但它跑不快也躲不開，只得縮進殼裡。

才麿（1656-1738年）這位俳句詩人，年輕時在江戶與芭蕉一同摸索新的俳句風格，之後在大阪廣收門徒，成為一代宗師。

標題圖片：PIXTA