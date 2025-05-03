走進古典俳諧世界

本篇的季節主題「季題」是「五月雨」

さみだれに鳰（にほ）のうき巣を見にゆかむ ——芭蕉 連綿五月雨，䴙䴘浮巢隨波蕩，出門去看看 芭蕉 （1687年作，《真跡懷紙》）

據氣象廳消息，往年（過去30年均值）的入梅時間，關東地區是6月7日，出梅是7月19日。而在舊曆年中，梅雨季一般在5月，因此日本自古就把梅雨稱做「五月雨」，在俳句中一直是夏季吟詠的主題。

䴙䴘是一種水鳥，棲息在湖泊、池塘、沼澤中，常用水面上的蘆葦雜草築巢。要說「䴙䴘浮巢」，在過去是命運無常、無依無靠的象徵。比如，鎌倉時代初期的女詩人式子內親王就留下了這樣一首和歌——虛幻無常人世間，猶如風中䴙䴘巢，沉沉浮浮隨波飄。

芭蕉說，在五月雨中，河裡漲水，䴙䴘浮巢似乎又得隨波漂流了，想「出門去看看」。言下之意，是想去身臨其境地體驗那種無常感。芭蕉自己對這首俳句做了解說，稱「雖然它只以和歌與連歌的常用語句構成，但採取了『出門去看看』的行動，這一點使其成為了有異於和歌的俳句。」（《三冊子》）換而言之，這首俳句與只以傳統的意象來吟詠「䴙䴘浮巢」的和歌不同，表達了要付諸實際行動，即「出門去看看」的好奇之心。芭蕉尊重這種態度，並稱其為「數寄」（意即風雅——譯註）。

標題圖片：PIXTA