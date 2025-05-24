走進古典俳諧世界

本篇的季節主題「季題」是「短夜」。

みじか夜や芦間（あしま）流るゝ蟹の泡 ——蕪村 短夜已破曉，蟹吐白泡蘆葦間，順水漂過來 蕪村 （或1771年作，收錄於《蕪村句集》）

隨著夏至的臨近，黑夜越來越短。晝長夜短的夏夜因此被稱作「短夜」。這首俳句的意思是「夏日的夜空開始吐露魚肚白時，河岸邊茂密的蘆葦叢中，螃蟹吐出的白泡順水漂來」。

乍一看，讓人不由得想起充滿無常觀的《方丈記》的開頭。「河水奔流不息，且此水非彼水。水淤之處，水泡且生且消，未有久存之先例。」但蕪村的「泡」不是「水泡」，而是「螃蟹吐出的泡沫」。這裡沒有了虛幻無常感，而是讓人感受到水邊小生靈的存在，可以說是生命的徵兆。

而且這首俳句還是以《百人一首》的和歌為基礎而創作的。「難波灘邊葦節短，思君不見渡世難」。（猶如難波灘邊的蘆葦，節子間相隔很短。即便如此，也不能讓我相見一面就度過此生嗎？）——這是平安時代女詩人伊勢的和歌。和歌裡的「短、葦、世（日語中和「夜」同音）」3個詞（音）都出現在了俳句裡。還有「awa」這個音也相同。把和歌中最關鍵的詞「不見（awade）」裡的「awa」，改為「泡（awa）」，表示螃蟹吐出的泡沫。

這就是俳諧的巧妙之處！蕪村很擅長這種既富詩情又充滿詼諧的俳句創作。這首描寫了夏日美麗黎明的《短夜》就蘊含著這樣的機智和幽默。

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