走進古典俳諧世界

本篇的季節主題「季題」是「鵜飼」。

おもしろうてやがて悲しき鵜舟哉（かな） —— 芭蕉 夏夜長良川，精彩過後徒生悲，鸕鷀捕魚船 芭蕉 （1688年作，收錄於《真跡懷紙》）

這是芭蕉在觀看長良川「鵜飼」時創作的俳句。「鵜飼」即指鸕鷀捕魚，現在每到夏季，驅使鸕鷀捕獲香魚的場景依然在日本各地可見。這首俳句的前言寫道：「岐阜長良川的『鵜飼』久負盛名。其妙趣確實如友人所言，我等才疏學淺之輩難以完美描述。真想讓懂得這種風趣的人來看看啊。話雖如此，看完『鵜飼』，在昏暗夜色中踏上歸途，心中這般不舍之情該如何排解是好？」

這個前言的後半部分和這首俳句都引用了日本傳統藝術能樂的劇碼《鵜飼》中的唱詞。其中最精彩之處，是因在禁漁區捕魚而被沉河底的漁夫亡靈，熟練地再現鸕鷀捕魚的場面。最後，故事在「魚船火光盡，起身暗路歸，不舍情難禁（鸕鷀捕魚船的篝火熄滅了，我將回到幽冥的陰間，難以抑制心中的不舍之情）」的唱詞中落幕。

芭蕉在前言中引用這個故事，並在俳句中也寫到「精彩過後徒生悲」，就是將亡靈的唱詞「精彩有趣」和「悲戚傷心」融入了其中，還讓人聯想到漁夫所犯殺生之罪的「悲哀」。

「看時感歎猶如能樂唱詞那般『有趣』，隨而又讓人在『悲傷』中結束。這種能樂獨有的餘韻，正是鸕鷀捕魚船的魅力所在吧」——芭蕉直接使用能樂的唱詞，讓現實中和觀劇時的心情產生交疊共振。在他晚年的俳句中可以看到多首這種引用能樂唱詞抒發情感的作品。

標題圖片：PIXTA