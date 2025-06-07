走進古典俳諧世界

夏河を越すうれしさよ手に草履（ぞうり） ——蕪村 烈日當空照，赤足過河心歡喜，草履手中提 蕪村 （1754年-1757年作，收錄於《蕪村自筆句帳》）

蕪村於39歲時離開京都，到丹後的宮津（現京都府宮津市）生活了3年。他似與宮津見性寺的住持是朋友，因而得以寄宿在寺里潛心於繪畫。

這首俳句是他在丹後時期所做，表述了「炎炎夏日，手提草履，趟水過河，何其樂哉」的心境。赤腳感受河水滲入肌膚的清涼以及河底沙石的觸感。啪噠啪噠地濺起水花，宛若回到了孩提時代。

根據蕪村留下的資料，他某日拜訪一位僧人，一直暢談到日落時分。回去的時候，他寫了一首俳句——「窗外蟬鳴止，已是日落近暮色，疊衣入眠時」（知了停止了鳴叫，收起翅膀進入夢鄉。和尚也到了疊起薄如蟬翼的僧衣，準備睡覺的時候了吧。那我就告辭了）。然後，他加了這樣一句說明——因為房前有一條小河潺潺流過，接著吟詠了本篇這首俳句。

如果是回家的路上，那麽渡過小河大概已是黃昏時分。但是蕪村整理俳句的時候，將其變為了前言的形式，只說明小河的位置所在，把俳句的背景交給了讀者去想象。就我來說，腦中浮現的是一個旅行者在盛夏的午後趟水過河的情景，這樣才更能體現「滿心歡喜，何其樂哉」，不知讀者意下如何呢？

標題圖片：PIXTA