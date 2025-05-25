走進古典俳諧世界

本篇的季節主題「季題」是「夏草」。

夏草や兵（つはもの）どもが夢の跡 ——芭蕉 夢裡遇兵人，昔日金戈鐵馬處，萋萋夏草生 芭蕉 （1689年作，收錄於《奧州小道》）

這首俳句是芭蕉舊曆5月13日（新曆6月29日）到訪奧州平泉的高館時所作。現今普遍將其解釋為野心勃勃的武士戰敗而逃，身後只留下叢生的夏草。但我想說，芭蕉的這首俳句表達的並非此意。為什麼呢？因為在芭蕉的年代，「夢」還不作「希望、願望」這種意思講，它單純是指睡眠中的一種現象。以此為前提，這首俳句又該作何解釋呢？

在日本傳統藝術之一的能樂裡，有很多主角托夢配角，配角醒後，主角也消失得不見蹤影這類故事。主角是在當地死去的人物的亡靈，時不時會向人傾述，要求去祭拜他們死去的地方。而且，就像現在依然還在使用的詞語「草葉之陰（九泉之下）」那樣，一般墳頭總是草木叢生的。綜合這些要素，在能樂意趣的基礎上，我們可以如下解讀。

「在高館，我經歷了這樣一件事。到訪時，我不知不覺睡著了，還做了個夢。戰死於高館的源義經及弁慶等兵卒出現在我的夢裡，講述了他們最後的悲壯一戰，並要我為他們祭祀上供。醒後發現，夢中鮮活地看到了他們的那片地方，只有萋萋叢生的夏草。」芭蕉在俳句裡完全變成了能樂裡的配角，在古戰場上與陣亡兵士的魂靈進行了一次對話。

標題圖片：從高館遠眺夏季的北上川（PIXTA）