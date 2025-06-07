走進古典俳諧世界

本篇的季節主題「季題」是「熱」。

おほた子に髪なぶらるる暑さ哉 ——園女 勞作不得閒，背上小兒弄發亂，熱躁心更煩 園女 （收錄於1697年成書的《陸奧衛》）

這是一首言簡意賅的俳句。「天氣本來就熱，還被背上的孩子弄亂了頭發，簡直不能忍受！」描寫了一位母親背著孩子忙家務或農事的場景。季題是「熱」，點明季節是夏天。本來體溫高的孩子緊貼在背上，就已經很熱了，他調皮的小手還把母親腦後散亂的頭發當玩具玩，搞得母親心煩意亂，愈發感覺躁熱了。不過孩子大概還是個蹣跚學步的稚子，打也打不得，罵也罵不得。

園女出生於伊勢山田的神官家庭，嫁給醫生為妻，隨丈夫遷至大阪定居，作為俳諧師活躍在俳壇。芭蕉臨終前曾受邀到園女家做客，當時他寫了一首寒暄俳句，將園女清麗的容姿比作白菊花。「白菊身姿傲，細看微塵渾不染，無瑕氣節高。」可以想象園女是多麽富有知性美的一位女性。本篇這首俳句是園女虛歲34歲時所作。

在芭蕉那個年代，女性俳諧師還很少，像這種瀰漫生活氣息的俳句更是鮮見。近代俳人竹下靜乃女1920年寫過一首俳句——「仲夏苦夜短，嬰兒啼哭索母乳，須可舍焉乎。」其中「須可舍焉乎」模仿的是《萬葉集》用漢字書寫的方法，表達了為人母的糾結——乾脆扔了算了。不行，扔不得。從吟詠育兒的艱辛這點來看，靜乃女的這首俳句穿越了時空，與園女一脈相承。我們是否可以認為，園女已經超前於時代，表達了近代俳句的感性呢？

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