走進古典俳諧世界

第34回的季題是「瓜茄」。

水桶にうなづきあふや瓜茄子（うりなすび） ——蕪村 清水桶中蕩，瓜茄隨波點頭晃，尤似聊天忙 蕪村 （或於1745-1746年作，收錄於《蕪村句集》）

「水桶裡，瓜和茄子在晃蕩。看似它們在聊天點頭似的」。這裡的瓜大概是香瓜，當時茄子也生吃，所以可以認為是將它們浸泡在水裡「冰鎮」。時令果蔬清新的色澤給人帶來清涼的感覺，但這首俳句並非在寫實。

該俳句在前言裡寫道：與青飯法師雖為初次見面，聊起天來卻似多年舊識。所以說，這首俳句其實是拿香瓜和茄子來比喻作者自己和青飯法師第一次見面就聊得很投緣，兩人湊在一起，互相點頭稱是的情形。當時蕪村也剃了光頭，圓滾光滑的香瓜和茄子表現的便是兩個光頭漢子。這是何等詼諧又可愛的比喻。青飯法師別號「雲裡坊」。其中「雲裡」跟「瓜」的讀音相似，看來還玩了個諧音梗。跟年長自己23歲，還是不同流派的俳句詩人居然聊得如此投緣，可能蕪村自己也沒料想到吧。

將瓜和茄子並提的俳句，還有芭蕉的「秋涼し手毎（てごと）にむけや瓜茄子」（秋高氣涼爽，瓜茄各自手中拿，剝皮入肚腸），其角以《豐年》為題創作的「ぬか味噌（みそ）に年を語らん瓜茄子」（瓜茄滿籮筐，向米糠醬報豐年，洗凈腌入缸）。蕪村的腦海裡浮現出自己尊敬的前輩們的作品，用瓜茄創作出了更加詼諧的俳句，以此向年長的俳人們表達了敬意。

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