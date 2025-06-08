走進古典俳諧世界

本篇的季節主題「季題」是「涼粉」。

清滝（きよたき）の水くませてやところてん ——芭蕉 融雪翻白浪，取清瀧水做涼粉，入喉半身爽 芭蕉 （1649年作，收錄於《泊船集》）

1694年夏，芭蕉在京都西部嵯峨野的落柿舍停留了一段時間。他拜訪住在附近的青年武士俳人野明時，大概是被招待吃了涼粉。日本涼粉的做法，是將海藻「洋菜」煮出瓊膠，經冷卻凝固後，用專用器具將其擠推成細條狀，然後澆上醬油醋食用，入喉清爽，是一道絕佳的消暑美味。

「清瀧」是指「清瀧川」，與嵯峨野一山之隔。把那裡的水取來做涼粉這種事情，可以說是不現實的。但碗裡的涼粉又涼又爽，讓人忍不住這麽去想。芭蕉以這種帶有幻想色彩的誇張手法，表示了對野明的感謝。

「清瀧」，這個名字看著就有種清涼感，它也是因西行法師的和歌而廣為人知的名勝。在《新古今和歌集》裡收錄了這樣一首和歌——「高嶺積雪終消融，清瀧川流翻白浪。」芭蕉的「清瀧之水」中，就融入了西行詠嘆的「融雪翻白浪」的那個清瀧川水的意境，野明肯定也理解到了這一點。把西行和歌中豪放的表現與人們熟悉的食物聯系到一起，此可謂俳句的意趣所在。這涼粉到了芭蕉手下，該有多麽冰爽沁涼啊。

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