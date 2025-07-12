走進古典俳諧世界

本篇的季節主題「季題」是「蚊」。

蚊柱は大鋸屑（おがくず）さそふゆうべ哉 ——宗因 饑蚊密如柱，嗡嗡亂舞邀鋸末，天邊夕陽薄 宗因 （或作於1673年，收錄於《西山宗因蚊柱百句》）

蚊蠅這類惹人厭的昆蟲也是理想的夏季季題。宗因這首俳句寫的是成群的蚊子聚在一起飛舞，在空中形成了柱狀的「蚊柱」。夏天的傍晚，蚊柱在房檐下、路旁和水邊隨處可見。這首俳句直譯為「蚊柱邀鋸末，夏日夕陽薄」。令人一頭霧水，不知所云。

蚊子討厭煙霧，所以當時人們靠焚燒（木屑）來驅蚊。不過宗因採用逆向思維，說「夏日的傍晚，蚊柱催促人們趕緊焚燒鋸末」。而且他本應寫「邀鋸末煙霧」或「邀人焚燒鋸末」，卻故意省略「煙霧」或「焚燒」，把句子寫得晦澀難懂。這種技法叫做「暗示法」。簡直是一首謎語一樣的俳句，創意和技法都別出心裁。

作者宗因（1605-1682年）因自由歌頌當時的風俗而風靡一時。與之前清雅閒寂的俳諧相比，可以說他以嶄新晦澀的文風掀起一場革命。用這句異想天開的俳句作為「發句」（連句裡的第一句）而創作的「百韻」（連句的一種，要連一百句），在古風和新風俳人中引發一場劇烈的爭論，也對芭蕉產生巨大影響，成為芭蕉逐漸形成獨特個人風格的轉機。

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