走進古典俳諧世界

本篇的季節主題「季題」是「清涼」。

涼しさや鐘をはなるるかねの声 ——蕪村 黎明聽鐘響，鐘聲離鐘聲聲遠，心靜自清涼 蕪村 （1777年作，收錄於《蕪村句集》）

「清涼」作為夏日的季題，多少會讓人出乎意料。然正因酷暑難捱，清晨或傍晚忽然感覺到的一陣清涼才更顯珍貴。這首俳句留傳下來的另一個版本，開頭用了「短夜」一詞，由此可以想象該詩吟詠的是黎明時分的涼意。「啊，真涼快。黎明的鐘聲，離鐘而去，越傳越遠」。鐘聲鏗然，震蕩著清涼的空氣，嗡嗡余韻，漸漸消失在遠方。蕪村把這種殘響表現為「鐘聲離鐘聲聲遠」，仿佛肉眼可見鐘聲遠去一般，實在妙不可言。

「清涼」一詞在宗教意義上也用來形容一個人心無旁騖、神清氣爽的心態。蕪村這首俳句中的「涼意」，也可視為包含了在寺院鐘聲觸發下，由佛法凈化靈魂的含義。夏日清晨，耳邊傳來陣陣鐘聲，身體感到涼爽的同時，心靈也受到洗滌，變得清凈無比。

不過，「鐘聲離鐘聲聲遠」未免有些炫技之嫌。當時（18世紀後半葉）已經開始流行創作表面上模仿芭蕉文風的四平八穩的敘景俳句。蕪村反感於此，特意以富於技巧性的俳句予以回擊。現存的一封蕪村寫給門生的書信中，他也專門就這首俳句表示說，「跟時下流行的風格略有不同」。

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