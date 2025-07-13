走進古典俳諧世界

本篇的季節主題「季題」是「立秋」。

秋や今朝一足（ひとあし）に知るのごひえん ——重頼 檐廊地板凈，一腳踏入即覺知，秋始今朝也 重賴 （收錄於1680年發行的《名取川》）

重賴生於1602年，逝世於1680年，是活躍於京都的俳句詩人，出版了多部俳句書籍。

這首俳句，將「秋始今朝」與感嘆助詞「也」一起，表現了立秋清晨的到來；而且，還用「一腳」表達了詩人瞬間就意識到的秋意。「檐廊地板凈」說的是檐廊的木地板剛剛被人擦乾淨。總而言之，這首俳句的意思是，「啊，從今晨起就是秋天了。我一腳踏上剛擦乾淨的檐廊地板就感受到了」。透過剛擦乾淨的地板，腳底感觸到了秋天——怎麽看這都是每個人都會經歷的日常一景。

不過，一般認為重賴在這首俳句中惡搞了一把古典和歌。那是藤原敏行的一首被放在《古今和歌集》秋部卷首的和歌——秋來不可見，聽風始知覺。藤原敏行的秋天，不是靠視覺，而是憑聽覺感知的；重賴則調皮了一下，說自己是靠腳底皮膚的觸覺，知道了秋天的到來。

後來，芭蕉在1694年寫了這樣一首俳句——悠悠然晝眠，伸直雙足貼墻上，頓感秋意濃。描述了午睡時把雙腳抵在墻壁上，冰涼的觸覺讓人感到了秋意。芭蕉的這首詩句被認為是模仿了重賴的此作。

標題圖片：社會福祉法人 光陽福祉會 春山森托兒所