走進古典俳諧世界

本篇的季節主題「季題」是「閃電」。

稲づまや浪（なみ）もてゆへる秋津しま ——蕪村 電閃雷轟鳴，黑水洶湧白浪翻，乍現秋津島 蕪村 （1768年作，收錄於《蕪村自筆句帳》）

電光劃破長空，雷聲響徹天際，讓人感受到大自然的威力。蕪村以這樣的「閃電」為題，創作出了動感十足、宏大而富有想象力的詩句——黑暗中閃電劃破長空的瞬間，白浪勾勒出的日本國土浮現在眼前。

這首俳句基於《古今和歌集》中的「白浪環抱淡路島，海神頭飾發間插」（海神將用作發飾的白浪環抱著淡路島）一詩而作。但是，蕪村把「淡路島」改成了「秋津島」，再配以「閃電」，這樣一來格局就更大了，猶如從深邃的宇宙俯瞰日本。蕪村擅長山水畫，或許這首俳句的創作就得益於他作為畫家的經驗。

「秋津島」是日本的古稱。群島浮現在浪花翻滾的海面上，此情此景讓人聯想到神話時代，伊邪那歧和伊邪那美用「天之瓊矛」攪動大海，誕生了日本這個國家的故事；而且還跟《萬葉集》里歌頌祖國的和歌「平野炊煙升，海上群鷗飛，大和之國山河美」有著異曲同工之處。古代日本人認為閃電能讓水稻受孕，所以最早稱閃電為「稻夫」，後來又變成了「稻妻」。蕪村的這首俳句，大概表達了他心中閃電預示著秋季碩果累累這種對豐收的期待。

標題圖片：PIXTA