走進古典俳諧世界

本篇的季節主題「季題」是「秋風」。

あかあかと日は難面（つれなく）も秋の風 ——芭蕉 烈日當空照，尤似不顧夏已遠，秋風掃葉來 芭蕉 （1689年作，收錄於《奧洲小道》）

這是松尾芭蕉寫下遊記《奧州小道》的那次長途旅行途中，於7月17日（陽歷8月31日）在金澤俳句會上吟誦的一首俳句。芭蕉在懷紙上親筆添上了這樣的前言：「旅途勞頓尚未治愈，又到了讓人思緒萬千的秋天。秋風肉眼不可見，只聞其聲訴淒涼。殘暑卻依然不見消退。」《奧州小道》中的前言是「途中吟」，即「在路上吟詩」的簡略說法。

日語古語「つれなし（tsurenashi）」一詞，原本是表示「一副事不關己的冷漠面孔」的形容詞，漢字寫做「難面」，由此可以解讀為一個氣候的話題——太陽對人類毫不關心，火辣辣地毒曬著大地，但日歷上已然入秋，開始刮起秋風了。大概這是秋老虎時節在旅途中的真實感受吧。

不過「つれなし」這個詞很是特別。在連歌和俳諧裡，它一直做「戀詞」使用。現代日語的「つれない（tsurenai）」也濃濃地保留這種傳統的愛戀語境，可謂一脈相承。此外，「秋」於「厭膩」在日語中是同音詞，均讀「あき（aki）」，所以，原文中的「tsurenaku mo aki」也暗含了「戀人的態度越來越冷漠，是厭煩我了吧？」這種愛情的語境。助詞「mo」在殘暑的語境里表示轉折，但在講愛情的語境里則是感嘆。一首俳句兩種解讀，芭蕉大概對此作甚是得意吧？他多次寫下這首俳句贈與他人。

標題圖片：PIXTA