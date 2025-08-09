走進古典俳諧世界

本篇的季節主題「季題」是「勁風」。

鳥羽殿（とばどの）へ五六騎いそぐ野分哉（かな） ——蕪村 絕塵五六騎，疾馳飛奔鳥羽宮，策馬嘯勁風 蕪村 （1768年作，收錄於《蕪村句集》）

在日語裡，秋季的台風帶來的勁風叫做「野分」，意思是把野外的草木吹得分散開來，是「二百十日」（從立春算起的第210天，公歷的9月1日）左右肆虐的暴風。秋季的勁風自古就是物語及和歌的題材。如《源氏物語》的「朔風」一章裡就有這樣令人印象深刻的場面：因為怕被大風刮倒而將室內的屏風折起，所以紫姬的美貌被夕霧中將看到了。此外，《枕草子》中也描寫了台風過後第二天傾倒的大樹、狼藉的庭院和睡眠不足的一群人，書中寫道：「那景象很有趣呢！」

蕪村在這首俳句中，將大自然的威力與戰爭小說的內容結合起來，描寫這樣的場景：在狂風中，五六名武士騎馬直奔鳥羽宮。鳥羽宮是11世紀末白河上皇在京都南部的鳥羽修建的離宮，後來被鳥羽上皇繼承。在那個武士勢力逐漸擡頭的時代，源氏與平氏的對抗卷入天皇與貴族之間的爭鬥中，政局動蕩不安。鳥羽上皇駕崩後，1156年發生了保元之亂，成為此後延續700年的武家政權誕生的契機。

蕪村的俳句可能並沒有特指某場戰爭，但其中的鳥羽宮這個創作背景卻與狂風營造出的失穩意象完美契合。鳥羽宮中究竟發生了怎樣的異常事件呢？武士策馬飛奔，緊張感呼之欲出，我們的思緒不由得被帶入到歷史故事中去。

