走進古典俳諧世界

本篇的季節主題「季題」是「蟲鳴聲」。

ぎやう水のすて所なき蟲のこゑ ——鬼貫 盆水沐濯畢，滿院蟲鳴聲聲悅，難覓潑水處 鬼貫 （收錄於1698年出版的《Odamaki綱目》）

在一個大木盆里沐浴日語中叫「行水」，這個詞如今已成為夏天的季題。但這首俳句的季題是「蟲鳴聲」，所以是詠秋之作。

這首俳句的意思是沐浴後本想把木盆里的水倒掉，卻聽到周圍一片蟲鳴聲，不想打斷這動聽的聲音，因而不知該把水倒在哪兒才好。描寫的大概是初秋的傍晚，作者在草木繁盛的後院要將一天的汗水沖洗乾淨的場景。鈴蟲、雲斑金蟋、蟈蟈等秋蟲的鳴叫聲在日本古典文學中一直深受人們的喜愛，作者也想側耳傾聽，所以滿懷憐愛之心，不願因倒水而驚擾了這場蟲鳴盛宴。

鬼貫（1661-1738年）是攝津國（現兵庫縣）伊丹的俳人。據傳他在25歲之後頓悟到「俳諧唯真實」，之後一直致力於吟詠人們的心聲。

大阪的俳人、鬼貫的摯友來山（1654-1716年）也寫了一首俳句：「入秋天漸涼，遂改沐濯隔日浴，更聞蟲鳴聲。」（天氣越來越涼了，沐浴改成隔天一次後，院子里蟲兒的美妙歌聲就聽得更分明了）雖然不知道來山是何時創作這首俳句的，但應該是摯友之間以「行水」和蟲鳴聲在鬥俳句吧。

