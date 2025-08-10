走進古典俳諧世界

本篇的季節主題「季題」是「新月」。

三ヶ月や朝顔の夕べつぼむらん ——芭蕉 日薄西山畔，蛾眉月升花含苞，明日待朝顏 芭蕉 （1682年作，收錄於《虛栗》）

這首俳句為芭蕉39歲時所作。與其晚年追求情趣的風格不同，著重於文字遊戲的趣味性，可以說是一首猜謎式的俳句。

新月掛在天邊，仿佛「朝顏」（牽牛花）到了傍晚就含苞待放一樣。那麽新月和朝顏花有什麽關系呢？原文中「つぼむ」這個詞除了「含苞」外，還有「枯萎、雕謝」的意思，但若是傍晚的朝顏花，還是取「含苞」之意吧。新月和朝顏花的花骨朵也有些形似。而且傍晚時分在西邊天空升起的新月很快就隨著日落沈下去，但是從第二天起，它會越變越大，最終成為滿月。新月很快就落下，酷似朝顏花傍晚結出花苞，為第二天一大早綻放做準備。這樣解釋是否有些牽強附會呢？

不過，文字遊戲並不止於此。這首俳句的背後還有一則諺語：「東升的旭日，含苞的花。」俳諧裡只說「花」時，一般指櫻花，所以這則諺語的意思是「旭日東升，櫻花含苞待放」，用來形容那些精力充沛、運勢強勁的人，他們即將出人頭地或生意興隆。

芭蕉仿效這則諺語寫道：雖然不是東升的旭日，新月終有一天也會圓滿；雖然不是櫻花，但朝顏花傍晚含苞，第二天早上也會華麗綻放。大概是鼓勵自己說，即便不是運勢強勁的人，但也會獲得屬於自己的成功吧。

