走進古典俳諧世界

本篇的季節主題「季題」是「今夜的明月」。

鯛は花は見ぬ里も有けふの月 ——西鶴 今日中秋夜，品鯛賞花或難求，天涯共明月 西鶴 （約作於1680年，收錄於《阿蘭陀丸二番船》）

「月亮」在日本古典文學中是與「花」相媲美的審美對象。在過去沒有街燈的時代，當空皓月是人們熟悉的景象。古人根據月亮的運行規律制定歷法，為每天變化的月相命名，發明了「三日月」（新月）、「十六夜」（農歷十六夜晚的月亮）等各種雅稱。和歌、連歌和俳諧中出現的「月」，指的是秋天的月亮。農歷八月十五的滿月稱為「中秋名月」，尤其受到人們的美譽。「けふ」是今天的意思，「けふの月」也指中秋明月。

無論身處何地，都可以抬頭眺望明月。中國詩人白居易為了表達對遠方好友的思念，寫下了這樣一首詩：「三五夜中新月色，二千里外故人心」（八月十五的月光皎潔，兩千里外的故人想必也在思念我）的詩句。詩人仰望明月，與好友心心相印——如今遠方的你也在與我共賞一輪明月吧。

西鶴在俳句裡強調「無論身處何地，明月都擡頭可見」——或許有的地方吃不到鯛魚，有的地方無法觀賞到絢爛的櫻花，但今晚的明月，無論你身處何方都能與我共賞。沒有高低貴賤和貧富差距，也無關居住何方，月光平等地映照在每一個人身上。不僅用「月」和「花」作對比，還加入了寓意吉祥、美味可口的「鯛魚」，獨具俳諧特色，構思非常巧妙。

作者西鶴（1642-1693年）是大阪人，以創作《好色一代男》等浮世草子（江戶時代的小說）而聞名，同時也是卓有成就的俳諧師。

