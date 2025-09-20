走進古典俳諧世界

本篇的季節主題「季題」是「月」。

月天心（てんしん）貧しき町を通りけり ——蕪村 月至天心處，不覺已過貧民街，清意灑滿途 蕪村 （或創作於1768年前後，收錄於《蕪村自筆句帳》）

俳句詩人們時常在月朗星稀的夜晚出門悠閒賞月。日本有許多賞月勝地，比如兵庫縣的明石、長野縣的更科等，但蕪村這首俳句中的賞月之地卻有些許不同。

「當月亮升到夜空正中央的時候，我穿過了一條貧民街。」或許作者是被月色所吸引，追隨月亮前行，等回過神的時候，發現自己來到了一處貧民聚居地附近。白天稍嫌污穢的貧民街，在皎潔月光的映照下改頭換面，仿佛被凈化了一般。蕪村讚頌的正是這種靜謐之美。夜深人靜，整條街道已沈沈睡去，而蕪村在這里卻有了意外的發現。

「月天心」源於中國詩人邵康節的五言絕句《清夜吟》中的一句——「月到天心處，風來水面時」（明月升至夜空中央，清風在水面上拂過），後面一句是「一般清意味，料得少人知」。我們是否從蕪村的俳句中也感受到那「清意味」了呢？正因為不是賞月勝地而是貧民街，才體現出俳句獨特的意趣。

蕪村最早用的是「名月」，而不是「月天心」，但這麽一來，這首俳句表達的主旨就不夠明確了。而改用詩句中的「月天心」一詞後，則與《清夜吟》的意境有了異曲同工之妙，成功地表達出夜深人靜時一輪明月不為人知的皎潔清麗之美。

