本篇的季節主題「季題」是「徹骨」。

野ざらしを心に風のしむ身哉（かな） ——芭蕉 欣然赴旅途，曝屍荒野何所懼，秋風徹骨寒 芭蕉 （創作於1684年，收錄於《野曝紀行》）

41歲的芭蕉在8月離開江戶，前往故鄉伊賀上野（現在的三重縣伊賀市）。之後順便去東海地區和關西各地行走，第二年初夏返回江戶。他把這趟旅行途中的見聞記錄下來，就有了《野曝紀行》這篇遊記。開篇的這首俳句表達了芭蕉踏上旅途的決心。

「野ざらし」指的是骷髏，換而言之，就是死人的頭骨。當時，旅行總是伴隨著相當高的風險，命喪山野也不足為奇。「野ざらしを心に」說的是「想象著自己中道崩殂，化作一堆白骨」。

「身にしむ」是秋天的季語，表達涼氣寒徹骨的感覺。這首俳句裡寫作「風のしむ身哉」，說的是「秋風刮過遍體生寒，實在沒辦法啊」。

「心」和「身」是將人分成內外兩部分的一對概念，而芭蕉特意將自己的存在一分為二地進行表述，這正是俳句的妙趣之所在。當內心開始想像自己化作一堆白骨時，受心理的影響，肉體似乎也覺得秋風更加寒氣逼人了。

出發一個半月後的9月末，芭蕉到達了美濃（現在的歧阜縣南部）的大垣，又作了另一首俳句——「生死路漫漫，幸得存命至此地，喜迎秋日晚。（しにもせぬ旅寢の果よ秋の暮。）」意思是說，旅途之中風餐露宿，不知何時便會喪命。好不容易得以延命至此地，迎來了秋日最後的時光。《野曝紀行》是一篇紀行文學作品，表達了「旅行總是與死亡相伴」的主題。

