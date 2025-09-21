走進古典俳諧世界

本篇的季節主題「季題」是「小鳥來」。

小鳥來る音うれしさよ板びさし ——蕪村 忽聞檐上響，足音窸窣清婉鳴，小鳥伴秋來 蕪村 （或創作於1768年，收錄於《蕪村自筆句帳》）

秋天遷徙的候鳥不只是大型鴻雁類，斑鶇和太平鳥等小鳥也會成群結隊地從北方飛來。此外，戴菊和松鴉等平時棲息在高山和森林中的鳥兒，入秋後也會飛到平地或人家附近生活。「小鳥來る」指的就是這些小鳥遷徙而來。日語裡有一個美好的詞語——「色鳥」，即指各種美麗的小鳥。

這首俳句描寫了一群小鳥的到來給作者帶來的喜悅之情——木製屋檐遮雨棚上傳來「窸窸窣窣」的踩踏聲和鳥鳴聲，原來是一群小鳥落在了上面。關鍵詞「板びさし」在和歌中一直被描寫為秋冬的陣雨或冰霰落下時發出「聲音」的事物。相對於這種傳統的聲音，蕪村這首俳句吟詠的是「小鳥到來的聲音」，令人耳目一新。描寫和歌中從未被提及的聲音，正是這首俳諧的獨具匠心之處，不過蕪村創作這首俳句，其構思絕非如此簡單。

饒有興致地側耳傾聽小鳥們飛來飛去的窸窣聲響，一種令人怦然心動的微妙之情油然而生。此外，小鳥輕快的足音又委婉地表達出秋高氣爽之感。近代詩人萩原朔太郎高度評價了這首俳句，稱「與西歐詩歌的直抒胸臆有著異曲同工之妙」（《鄉愁詩人 與謝蕪村》）。

標題圖片：PIXTA