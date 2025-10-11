走進古典俳諧世界

本篇的季節主題「季題」是「鹿」。

びいと啼（なく）尻聲かなし夜の鹿 ——芭蕉 呦呦求偶聲，尾音縹緲秋悲涼，鹿鳴夜未央 芭蕉 （創作於1694年，收錄於《笈日記》）

平安時代以來，位於奈良市的春日大社就一直將鹿視作重要的神使。現在仍能看到奈良公園一帶自由自在地昂首闊步的小鹿，並吸引著眾多遊客前來打卡。芭蕉到了奈良後似乎也很積極地創作詠鹿的俳句。共有三首傳世，這是其晚年的最後一首。

根據《笈日記》記載，芭蕉於1694年九月初八（陽歷10月22日）離開故鄉伊賀上野前往大阪，當天下榻在奈良猿澤池附近。那晚月明星稀，四處傳來鹿鳴聲，因此芭蕉深夜出門散步，創作了這首俳句。

發情期雄鹿的叫聲，自古就作為秋日話題，出現在眾多和歌、連歌和俳諧中，而芭蕉第一次用了擬聲詞「びい」。「尻聲」是俗語，指的是「びいいい——」這一聲長鳴的尾音部分。「尻聲」那虛無縹緲的回響，芭蕉以「かなし」一詞來表現。這是借用了猿丸大夫的和歌「奧山に紅葉踏み分け鳴く鹿の聲聞く時ぞ秋は悲しき」（深山雄鹿踏紅葉，呦呦鹿鳴最悲秋），意思是「聽到雄鹿在深山踩踏著紅葉前行求偶啼鳴的聲音時，我切身感受到了秋日的悲涼」。這首和歌因收入《古今集》和《百人一首》而廣為人知。芭蕉與猿丸大夫感同身受，同時又用了具體而富於俳句情趣的語句「びいと啼尻聲」，以獨特的風格表達了秋夜啼鳴的雄鹿的情感。

