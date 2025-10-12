走進古典俳諧世界

本篇的季節主題「季題」是「雁」。

紀の路（ぢ）にもおりず夜を行（ゆく）雁（かり）ひとつ ——蕪村 秋夜單飛雁，紀州不停徑南翔，歸群心迫切 蕪村 （創作於1776年，收錄於《蕪村自筆句帳》）

大雁是秋天從北國飛到日本各地的大型鴨科鳥類的總稱。在和歌與俳諧中，大雁的叫聲總是讓人聯想起相思之苦和秋夜的憂思。此外，大雁是集體遷徙的候鳥，成群結隊排成V字型飛行的樣子被比喻為在天空書寫的文字，而大雁此起彼伏的鳴叫聲則被表達為「呼朋喚友」。

蕪村的這首俳句寫的不是雁群，而是孤雁。「飛到紀州地界（和歌山）也不降落，秋天的夜晚，一只大雁獨自飛行」。為什麽用「紀の路」這個地名呢？蕪村是這樣向門人解釋的：「紀州在日本的南端。即使到了這裡，孤雁也不降落下來。它不辭辛苦，穿越千萬里波濤翻滾的大海，就是為了尋找同伴。這讓我感受到孤雁的悲哀。」紀州往南是一片汪洋大海，或許根本就沒有可供它歇腳的陸地。蕪村通過「紀の路」一詞，強調了孤雁尋求夥伴的迫切心情。

蕪村這首俳句大概是受到了中國詩人杜甫的詩歌《孤雁》的影響。一只思念雁群不停飛翔的大雁，即便身影已經消失在雲間，也「望盡似猶見，哀多如更聞」（我的眼裡似乎還能看到它的身影，耳旁似乎還縈繞著它的哀鳴）。杜甫為大雁的哀傷而心痛。蕪村的「孤雁」與讀者內心的孤獨、寂寞和憂鬱產生共鳴，給人留下深刻印象。

