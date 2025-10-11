走進古典俳諧世界

本篇的季節主題「季題」是「菊花」。

菊の香やならには古き仏達（たち） ——芭蕉 重九菊花香，自古諸佛庇護地，吉祥奈良城 芭蕉 （創作於1694年，收錄於《笈日記》）

芭蕉在人生最後的旅途中來到奈良，恰逢九月初九重陽節（陽歷10月23日），亦稱菊花節，便創作了這首俳句。它可簡單地翻譯成「菊花飄香的奈良城里，自古就有諸佛長居於此」。我們現代人看到「諸佛」，容易聯想到奈良的佛寺和博物館里收藏的眾多佛像。這是因為通過「修學旅行」和照片等途徑，奈良佛像群的具體形象已經在我們的頭腦中根深蒂固。然而在芭蕉的時代，多數寺院的佛像並不會輕易讓眾人參拜，當然也不存在照片。

當時人們聽到「諸佛」一詞，首先聯想到的就是傳教大師最澄的和歌——「阿耨多羅三藐三菩提（あのくたらさんみゃくさんぼだい）の仏達、わがたつ杣（そま）に冥加（みょうが）あらせたまへ。」（阿耨多羅三藐三菩提諸佛，請保佑我腳下的這座林山。）「阿耨多羅三藐三菩提」是讚美佛陀的梵語，「杣」是出產木材的育林山。這首和歌是最澄在建立比叡山延歷寺根本中堂之前，請求諸佛庇護時所作。

「諸佛」是超越現世的存在，能夠解救眾人脫離苦海。當時的人們相信，身邊有芳香縈繞，耳邊傳來美妙的音樂，或是有花瓣從天而降，都是「諸佛」降臨的標志。

芭蕉想必浮想聯翩——古剎雲集的奈良城定是受到凡人看不到的「古代諸佛」的庇護。重陽時節的奈良滿城「菊花香」，可見這座城市是在「諸佛」守護之下的。這首俳句描述並讚美了奈良城是吉祥之地。

