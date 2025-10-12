走進古典俳諧世界

本篇的季節主題「季題」是「夜寒」。

起て居てもう寢たと雲（いふ）夜寒哉 ——蕪村 忽聞有人喚，秋夜寒天懶起身，答曰夢周公 蕪村 （創作於1776年，收錄於《蕪村自筆句帳》）

秋意漸濃，夜晚備感寒冷，日語稱為「夜寒」。冬天已近在咫尺。蕪村這首俳句描寫的是寒夜裡慵懶的人物形象。「秋夜寒冷，雖然醒著，聽到有人呼喚自己，卻回答說『我已經睡著了』。」

有說法認為是夜晚有人來訪，不過，是不是理解為夫妻之間的對話比較合適呢。聽到妻子叫自己，卻不想從溫暖的屋子裡出來。太冷了，懶得起身。若是真的睡著了，別人叫自己肯定是沒法回答的。回答「我已經睡著了」，此處最為有趣。

對於這首俳句，蕪村這樣解釋道：「最近的俳諧看似過於一本正經，有附庸風雅之勢，頗感遺憾。所以，我有時寫這樣的俳句以示人。」的確如此，這首俳句既沒描寫什麽風雅場景，也未引經據典。蕪村只是白描了日常生活中不經意的一幕，講述了「夜寒」的切身體驗。

蕪村創作了很多這類吟詠慵懶閒適心情的俳句。身為畫家兼俳諧師，他終日繁忙，所以總會向往「偷得浮生半日閒」的生活吧。最終，正式入冬後，他的慵懶直接升級到「冬ごもり妻にも子にもかくれん坊（ぼう）」（冬日宅中眠，妻兒喚我皆不應，就當捉迷藏。《蕪村自筆句帳》）。既然是「捉迷藏」，說明蕪村根本就不回答妻子了。躲在房間裡，抱著火盆一動也不動——這境界簡直是慵懶到極致了吧！

標題圖片：PIXTA