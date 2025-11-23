走進古典俳諧世界

本篇的季節主題「季題」是「時雨」。

あはれさやしぐるる頃の山家集 ——素堂 喪友心悲戚，時雨瀟瀟灑落時，念誦山家集 素堂 （收錄於1698年發行的《陸奧鵆》）

素堂（1642-1716年）生於甲斐國（今山梨縣），年輕時到江戶學習儒學，與小自己兩歲的芭蕉相識，因俳諧而成為摯友。芭蕉1694年亡故，素堂為了悼念芭蕉創作了這首俳句。前言是「亡友芭蕉居士近來仰慕山家集之歌體，故誦讀此集，以表追悼之情」。說的是「我去世的好友芭蕉最近很仰慕西行的和歌集《山家集》的文風，因此我將為他念誦這本和歌集，以表哀思」。一般祭奠故人應誦經，但素堂是儒士，所以避開了佛經，代之以為亡故的好友誦讀《山家集》中的和歌。由此可見，素堂對芭蕉的理解是多麽深刻，哀悼又是多麽情真意切。

芭蕉生前喜歡「時雨」。時雨指的是晚秋到初冬，西北季風帶來的降雨，時落時停，時斷時續，也象征著人生的無依無常。芭蕉的《笈之小文》中有這樣一首俳句——「旅人と我名（わがな）よばれん初しぐれ」（冒雨踏旅途，時雨初落濕我衣，方可稱旅人）。此句的意思是「只有冒著第一場時雨踏上旅途，任憑雨水沾濕衣衫，我才有資格被人稱作『旅人』吧」。雖然冒著第一場時雨踏上旅途心中難免感到不安，但芭蕉正是被這種不安所吸引。而且這種心情和一生都在旅途中的西行的感受是相通的。素堂同時懷念起西行和芭蕉，寫下了這首俳句——我悲不自勝啊！在時雨陣陣降落時，我為你誦讀《山家集》。

