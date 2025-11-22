走進古典俳諧世界

本篇的季節主題「季題」是「霜」。

霜百里（しもひゃくり）舟中に我（われ）月を領ス ——蕪村 百里霜滿天，入夜行舟人皆眠，吾獨攬明月 蕪村 （或創作於1775年，收錄於《蕪村自筆句帳》）

「霜」是在徹骨寒冷的冬夜，空氣中的水蒸氣變成冰附著在地面和草葉上形成的。在和歌中，人們欣賞白霜與紅葉的色彩組合，也將霜比作白發和月光。蕪村這首俳句寫的是月光下的霜。

「放眼看去，百里霜降。在這樣的夜晚，船上只有我一人醒著，獨占這一輪明月」。這是蕪村攜門人幾董夜裡坐船經澱川前往京都時創作的俳句。當時，大阪八軒家和京都附近的伏見之間，有很多渡船往來。應是夜色已深，河兩岸降下雪白的霜，在月光的映照下越發潔白，放眼望去，白茫茫一望無際。冬夜皓月當空，如此美景僅供我一人欣賞，這是何等的奢侈！

這首俳句的用詞和風格很像是漢詩。以怪誕小說《雨月物語》聞名的江戶時代作家上田秋成（1734-1809年）稱蕪村為「寫假名的詩人」。當時所說的「詩人」，指的是「寫漢詩的人」。他的意思大概是，蕪村用日本的平假名文字寫俳諧，以這種藝術形式表達了中國「漢詩」的意境。這首俳句格調高雅，而從「吾獨攬明月」中又隱約可見作者的得意之情，給人以生動詼諧之感。江戶時代，漢詩是最基本的修養。蕪村一直很喜歡把漢詩中學到的中國美學融入到俳諧的創作中。

