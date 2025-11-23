走進古典俳諧世界

本篇的季節主題「季題」是「陣雨」。

世にふるもさらにしぐれのやどり哉（かな） ——宗祇 人間數十載，恰似陣雨驟降時，躲入廊檐下 宗祇 （收錄於1495年成書的《新撰菟玖波集》）

宗祇（1421-1502年）是一位活躍於戰亂時代的連歌師。他以京都為中心，遊歷於各地武將處指導連歌的創作。這首俳句應該創作於1467年冬天，當時發生了應仁之亂，宗祇為了躲避戰火，遷至信濃國（現在的長野縣），那一年他47歲。

原文的「ふる」一語雙關，既是宗祇自己在人世間歷經歲月滄桑的「経（ふ）る」，也是時斷時續的「陣雨」落下的「降る」。表面上可以解釋為：「我已有了些年歲，即便如此，如今卻依然在冰冷的陣雨降落的天空下四處漂泊，居無定所」。可是，如果將原文中的「さらに」理解為強調類比之意的話，這首俳句也可以做其他解釋。因為陣雨忽降忽停，所以也可以解讀為：「我在人世間沈浮數十載，感覺人生就像是遭遇一場從天而降的陣雨，找地方臨時避一會兒雨而已」。換言之，這首俳句表達的是「人生苦短」。

其實，將人生和陣雨作類比的思路並非宗祇首創，最早出現在平安時代末期到鐮倉時代前期的歌人二條院讚岐的和歌裡——「世にふるは くるしき物を 真木の屋に やすくもすぐる 初時雨かな」（人生艱辛度日苦，陣雨輕落側柏屋。收錄於《新古今和歌集》）。人生在世度日如此艱苦，而滴滴噠噠落在側柏屋上的第一場陣雨卻能輕松地從屋檐滴下來。宗祇在這首和歌的基礎上，用陣雨比喻人生苦短，而「躲入廊檐下」又增添了另一番意境，即「人生是一場短暫的旅行」。

