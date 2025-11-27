走進古典俳諧世界

本篇的季節主題「季題」是「凩（木枯）」。

凩の果（はて）はありけり海の音 ——言水 寒風嘯天地，看似無盡實有盡，且聽海浪聲 言水 （創作於1690年前後，收錄於《新撰都曲》）

「似有實無的東西」有哪些呢？舉例而言，彩虹的根部、地平線的盡頭、風的終點……但言水卻發現了「寒風的盡頭」。在初冬強勁的寒風中，樹葉紛紛揚揚地落下，所以寒風在日語中叫「木枯」。寒風從街道呼嘯而過，在山野間怒吼，最終吹到海面上，大海隨之喧囂起來。「寒風是有盡頭的，就是海上那喧囂的海浪聲」。寒風在毫無遮攔的海面上盡情肆虐，最終逐漸消亡。

這首俳句有一個詩箋，上面留下了「湖水眺望」的前言，可想而知，言水寫的是刮過琵琶湖的初冬寒風。不過言水編纂的《新撰都曲》這本書收錄這首俳句時並未附上前言，所以恐怕對言水來講，讀者理解為大海也無妨。

「果はありけり」這個說法來源於謠曲《東北》中描寫旅途的一段文字：「霞の関を今朝越えて 果てはありけり武蔵野を 分け暮らしつつ。」（今朝過霞關，蹚路穿過茫茫無際的武藏野平原。）

霞關是位於東京都多摩市關戶的關卡。一望無際的武藏野平原也是能走到盡頭的——言水借用了這個表達來吟詠初冬的寒風。江戶時代，謠曲是人們耳熟能詳的藝術形式，所以引用其中的詞句也是大眾喜聞樂見的表達方式。

言水（1650-1722年）是奈良人。年輕時曾在江戶與芭蕉相交甚密，後遷居京都。這首俳句因發現了「似有實無的東西」而備受讚譽，言水也被稱為「寒風言水」。

