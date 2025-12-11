走進古典俳諧世界

本篇的季節主題「季題」是「冬枯」。

冬枯や平等院の庭の面（おも） ——鬼貫 寒冬草木枯，平等院內庭地上，武士絕命處 鬼貫 （收錄於1690年刊《大悟物狂》）

京都府宇治市的平等院是藤原賴道於1052年創建的。寺院中的池塘阿字池仿效西方極樂世界而建，盤踞在池中島上的鳳凰堂被用作10日圓硬幣背面的圖案，由此也可知這座建築為日本人所熟知。

平等院在其漫長的歷史中曾幾度捲入戰火。1180年，源賴政以77歲高齡立志追討平家，和以仁王一起舉兵。宇治一帶成為戰場，源賴政見大勢已去，便在鳳凰堂附近的草地上鋪上軍扇（武將在戰場上用於指揮的扇子）切腹自盡。他的切腹之地後來被稱為「扇之芝」（扇形草坪），如今也是參觀平等院時的一大看點。

源賴政的自盡因《平家物語》而廣為人知。從《平家物語》衍生出的「扇之芝」這個景點，則是因世阿彌所作的謠曲（能樂的唱詞——譯注）《賴政》而廣為人知。謠曲中，源賴政人生最後的舞台就是「平等院庭園」的「草地上」。

鬼貫的這首俳句引用謠曲的片段「平等院庭園」，加上表示季節的「冬枯」。戰爭發生在夏季，所以「扇之芝」當時應該是草木叢生的，但這首俳句卻說「寒冬草木枯」，把季節變成了相反的冬季。作者希望運用象徵的手法，將源賴政的悲慘命運以及對他的哀思寄托於「寒冬草木枯」的意境中。這首俳句可以說與芭蕉的「夏草や兵どもが夢の跡」（夏日草木深，功名昨日古將士，空留夢之跡）互為表裡。

標題圖片：銀裝素裹的平等院鳳凰堂（平等院提供）