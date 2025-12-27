走進古典俳諧世界

本篇的季節主題「季題」是「歲暮」。

月雪（つきゆき）とのさばりけらし年の暮 ——芭蕉 歲暮回首時，醉心雪月風雅事，隨性又一年 芭蕉 （創作於1686年，收錄於《集句》）

日本自古以來詩歌吟詠的題材可以歸納為「雪月花」和「花鳥風月」。這首俳句從中選取了「月」和「雪」兩種景物為代表，所以句中的「月雪」指的是「追求所有風雅之物」。「のさばり」的原形是「のさばる」，是表達「按照自己的意願行動」的俗語。「けらし」則是懷著感嘆之情描述過往之事。整首俳句的意思是：歲暮回首，這一年一直在追求賞月、賞雪之類的風雅之事，過得真是隨心所欲啊！

補充一點，室町時代以來，在傳統表演藝術「狂言」中，不顧他人、以自我為中心的角色「太郎冠者」在劇中就經常被稱為「のさ者」，也就是「のさばる者」。或許芭蕉認為每日醉心風雅之事的自己就是「のさ者」，把自己看作是「太郎冠者」了吧。



狂言《簸屑》中同台演出的野村萬藏（右）與野村萬作兄弟。東京都澀谷區千馱谷國立能樂堂（圖片：時事社）

那麽，芭蕉對於如此度過的這一年是感到滿意，還是在自我反省呢？他時不時在書信和俳文中流露出遠離世俗、潛心修行佛道才是人生正途之意。「醉心雪月」則與此完全相反，體現出懶散度日的態度。如果從芭蕉佛道修行的志向和「隨性又一年」一句中略帶自嘲的語感來看，大概可以認為他是在反省自己「今年也沒能走上佛道修行之路」吧。

