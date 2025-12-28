走進古典俳諧世界

本篇的季節主題「季題」是「年守」。

年守や乾鮭（からざけ）の太刀鱈の棒 ——蕪村 今宵守歲忙，手握幹鮭為太刀，鱈魚作大棒 蕪村 （創作於1770年，收錄於《明和辛卯春》）

除夕夜通宵不眠，迎接元旦的到來，這在日語裡叫「年守」，即中文的「守歲」。「幹鮭太刀」來源於平安時代僧侶增賀上人的典故。增賀為人厭惡名利，師傅良源升官時，他就把幹鮭魚當太刀插在腰間，騎著一頭瘦牛，給師傅乘坐的牛車開路。増賀用自己怪誕的行為，對師傅接受世俗名譽進行了批判。

這首俳句在源於歷史典故的荒誕「武器」之外，又加上了一個「鱈魚棒」，大概是將「棒鱈」比作武器「大棒」吧。換而言之，蕪村把「年守（守歲）」看作是防衛戰，手拿正月要吃的魚幹「幹鮭」和「棒鱈」，擺出了迎戰的架勢。「我想好好送走過去的一年，迎接正月的到來。於是我一手拿著幹鮭太刀，一手拿著鱈魚大棒。」手握構不成威脅的武器，擺出奮力一搏的姿態，實在讓人忍俊不禁。

1770年春，蕪村繼承了師傅的別號，開始自稱「夜半亭二世」。這首俳句包含著蕪村自謙能力不夠，但也會努力守住夜半亭這個稱號的決心。

之後，蕪村在給門人的信裡寫下了這首俳句，開玩笑地威脅弟子借錢給自己。江戶時代，平時買東西都是記賬，到了盂蘭盆節或年末的時候再結算繳費。除夕債主們會上門討債，但這樣荒唐的武器真能擊退債主嗎？我們從中可以窺見蕪村的性格，他在忙得不可開交的年末也不忘幽默一把。

標題圖片：PIXTA