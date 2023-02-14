指導農事活動的時間節點

臘梅清香迎春來，金風送爽秋時至。日本的季節名不僅有四季，還有將1年24等分的「二十四節氣」，把1年72等分的「七十二候」。這些詞語至今依然被用來表示不同季節的關鍵節點。

二十四節氣產生於2500多年前古代中國的黃河流域，於6世紀左右傳到日本。由於日本和中國經緯度不同，因此日本的季節感跟中國也有些許出入。但是，「二十四節氣」以日月運行規律為基礎，在斗轉星移，自然節律的變化上沒有偏差，並隨著日本季節的特徵一點點不斷進化。



日出（圖片：日本網）

日本的曆法和二十四節氣

現在使用的太陽曆（格里曆，也稱公曆）是明治政府1873年推動近代化時採用的，目的是在曆法上也與歐美看齊。而之前使用的是按日月運行規律制定的舊曆，太陰太陽曆（陰陽合曆），全年總共354天，比1個太陽年少11天，這樣就會與日食、月食等天體運動和季節感逐漸發生錯位，為生活和農事帶來不便。

現在的日曆，標記有各種劃分時間節點的節日，如耶誕節、情人節等。而在還沒有這類節日，以農耕為生計的時代，提示人們何時耕田、何時播種的時間節點就很有必要了。於是，需要在日期每年錯位的曆法之外，創造一種更有效的方法來反映季節，正確指導農事和生活。這就是「二十四節氣」。