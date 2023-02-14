與自然共生：二十四節氣在日本

二十四節氣在日本

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日本不僅有四季，還有把1年細分為24等分的「二十四節氣」。本系列將為你介紹在時移世易中依然得以留存於各地的日本人與大自然共生的生活習俗。
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指導農事活動的時間節點

臘梅清香迎春來，金風送爽秋時至。日本的季節名不僅有四季，還有將1年24等分的「二十四節氣」，把1年72等分的「七十二候」。這些詞語至今依然被用來表示不同季節的關鍵節點。

二十四節氣產生於2500多年前古代中國的黃河流域，於6世紀左右傳到日本。由於日本和中國經緯度不同，因此日本的季節感跟中國也有些許出入。但是，「二十四節氣」以日月運行規律為基礎，在斗轉星移，自然節律的變化上沒有偏差，並隨著日本季節的特徵一點點不斷進化。

日出（图片：日本网）
日出（圖片：日本網）

日本的曆法和二十四節氣

現在使用的太陽曆（格里曆，也稱公曆）是明治政府1873年推動近代化時採用的，目的是在曆法上也與歐美看齊。而之前使用的是按日月運行規律制定的舊曆，太陰太陽曆（陰陽合曆），全年總共354天，比1個太陽年少11天，這樣就會與日食、月食等天體運動和季節感逐漸發生錯位，為生活和農事帶來不便。

現在的日曆，標記有各種劃分時間節點的節日，如耶誕節、情人節等。而在還沒有這類節日，以農耕為生計的時代，提示人們何時耕田、何時播種的時間節點就很有必要了。於是，需要在日期每年錯位的曆法之外，創造一種更有效的方法來反映季節，正確指導農事和生活。這就是「二十四節氣」。

如何24等分？

「二十四節氣」是根據太陽的運行規律來制定的。首先將1年分為「二分二至」。即春分和秋分，冬至和夏至。在此基礎上制定立春、立夏、立秋、立冬4個節氣作為四季的分界線，然後再進一步2等分，給各個時段起名，表示它們不同的特徵。這些節氣的長度大概是15天左右。

本系列將介紹隨二十四節氣而形成的日本的習慣、節日慶典、生活、應季食物、各季的花鳥等。在機器和電腦已然司空見慣的生活中，在季節詞彙的啟發下重新審視大自然的節律，以消遣的心情給生活增添一些儀式感，也是不錯的選擇。

（注：二十四節氣每年會前後相差1到2天）

日文讀音 說明 對應的新曆日期
【春】
立春 りっしゅん 正月春天到來 2月4日前後
雨水 うすい 冰雪融化，降雨增多 2月19日前後
惊蛰 けいちつ 蟄冬的蟲子爬出地面 3月6日前後
春分 しゅんぶん 晝夜平分 3月21日前後
清明 せいめい 草木花開 4月5日前後
谷雨 こくう 降水增加，播種時節 4月20日前後
【夏】
立夏 りっか 夏天到來 5月6日前後
小满 しょうまん 草木繁茂 5月21日前後
芒种 ぼうしゅ 播種水稻的時節 6月6日前後
夏至 げし 晝最長夜最短 6月21日前後
小暑 しょうしょ 出梅 7月7日前後
大暑 たいしょ 一年中最熱的時節 7月23日前後
【秋】
立秋 りっしゅう 秋天到來 8月8日前後
处暑 しょしょ 暑熱消退 8月23日前後
白露 はくろ 露水沾葉的時節 9月8日前後
秋分 しゅうぶん 晝夜平分 9月23日前後
寒露 かんろ 寒氣始盛 10月8日前後
霜降 そうこう 天降寒霜 10月24日前後
【冬】
立冬 りっとう 冬天到來 11月8日前後
小雪 しょうせつ 遠山見雪 11月/22日前後
大雪 たいせつ 冬季風吹來 12月7日前後
冬至 とうじ 晝最短夜最長 12月22日前後
小寒 しょうかん 寒氣即將登頂 2024年1月6日前後
大寒 だいかん 天寒至極 2024 年1月20日前後

監修：井上象英，曆書作家、曆法研究家、神道教師、東北福祉大學特任講師。長年擔任《神宮館高島曆》主筆，現在致力於演講和撰稿活動。

標題圖片：夕陽西下富士山（左）和十五的月亮（nippon.com）

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