二十四節氣在日本文化 生活 自然環境 飲食
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指導農事活動的時間節點
臘梅清香迎春來，金風送爽秋時至。日本的季節名不僅有四季，還有將1年24等分的「二十四節氣」，把1年72等分的「七十二候」。這些詞語至今依然被用來表示不同季節的關鍵節點。
二十四節氣產生於2500多年前古代中國的黃河流域，於6世紀左右傳到日本。由於日本和中國經緯度不同，因此日本的季節感跟中國也有些許出入。但是，「二十四節氣」以日月運行規律為基礎，在斗轉星移，自然節律的變化上沒有偏差，並隨著日本季節的特徵一點點不斷進化。
日本的曆法和二十四節氣
現在使用的太陽曆（格里曆，也稱公曆）是明治政府1873年推動近代化時採用的，目的是在曆法上也與歐美看齊。而之前使用的是按日月運行規律制定的舊曆，太陰太陽曆（陰陽合曆），全年總共354天，比1個太陽年少11天，這樣就會與日食、月食等天體運動和季節感逐漸發生錯位，為生活和農事帶來不便。
現在的日曆，標記有各種劃分時間節點的節日，如耶誕節、情人節等。而在還沒有這類節日，以農耕為生計的時代，提示人們何時耕田、何時播種的時間節點就很有必要了。於是，需要在日期每年錯位的曆法之外，創造一種更有效的方法來反映季節，正確指導農事和生活。這就是「二十四節氣」。
如何24等分？
「二十四節氣」是根據太陽的運行規律來制定的。首先將1年分為「二分二至」。即春分和秋分，冬至和夏至。在此基礎上制定立春、立夏、立秋、立冬4個節氣作為四季的分界線，然後再進一步2等分，給各個時段起名，表示它們不同的特徵。這些節氣的長度大概是15天左右。
本系列將介紹隨二十四節氣而形成的日本的習慣、節日慶典、生活、應季食物、各季的花鳥等。在機器和電腦已然司空見慣的生活中，在季節詞彙的啟發下重新審視大自然的節律，以消遣的心情給生活增添一些儀式感，也是不錯的選擇。
（注：二十四節氣每年會前後相差1到2天）
|日文讀音
|說明
|對應的新曆日期
|【春】
|立春
|りっしゅん
|正月春天到來
|2月4日前後
|雨水
|うすい
|冰雪融化，降雨增多
|2月19日前後
|惊蛰
|けいちつ
|蟄冬的蟲子爬出地面
|3月6日前後
|春分
|しゅんぶん
|晝夜平分
|3月21日前後
|清明
|せいめい
|草木花開
|4月5日前後
|谷雨
|こくう
|降水增加，播種時節
|4月20日前後
|【夏】
|立夏
|りっか
|夏天到來
|5月6日前後
|小满
|しょうまん
|草木繁茂
|5月21日前後
|芒种
|ぼうしゅ
|播種水稻的時節
|6月6日前後
|夏至
|げし
|晝最長夜最短
|6月21日前後
|小暑
|しょうしょ
|出梅
|7月7日前後
|大暑
|たいしょ
|一年中最熱的時節
|7月23日前後
|【秋】
|立秋
|りっしゅう
|秋天到來
|8月8日前後
|处暑
|しょしょ
|暑熱消退
|8月23日前後
|白露
|はくろ
|露水沾葉的時節
|9月8日前後
|秋分
|しゅうぶん
|晝夜平分
|9月23日前後
|寒露
|かんろ
|寒氣始盛
|10月8日前後
|霜降
|そうこう
|天降寒霜
|10月24日前後
|【冬】
|立冬
|りっとう
|冬天到來
|11月8日前後
|小雪
|しょうせつ
|遠山見雪
|11月/22日前後
|大雪
|たいせつ
|冬季風吹來
|12月7日前後
|冬至
|とうじ
|晝最短夜最長
|12月22日前後
|小寒
|しょうかん
|寒氣即將登頂
|2024年1月6日前後
|大寒
|だいかん
|天寒至極
|2024 年1月20日前後
監修：井上象英，曆書作家、曆法研究家、神道教師、東北福祉大學特任講師。長年擔任《神宮館高島曆》主筆，現在致力於演講和撰稿活動。
標題圖片：夕陽西下富士山（左）和十五的月亮（nippon.com）