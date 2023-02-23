與自然共生：二十四節氣在日本

「二十四節氣」中的「立春」，是春天的開始，也被認為是一年之始。這段時間雖然春寒料峭，但已經能感受到春天的氣息了。

二十四節氣始於「立春」，在現代日曆上相當於2月4日前後。日本人會在前一天迎接季節變化節點「節分」的到來。撒豆子、在門口裝飾烤鯡魚頭，以祓除不祥，迎接「立春」的來臨。這個季節天氣依然寒冷，但仍被視為冬春交替的轉捩點，可以感覺到草木萌發的氣息。樹木枝頭新芽含苞，空氣冷冽，卻也能隱約聽到春天的腳步聲了。

從東邊吹來的暖風叫做「東風」。日本賀年卡上寫的「新春」「初春」，其實都是「立春」還是正月元旦時留下的傳統。使用「春」這個漢字的「言語文化」從飛鳥時代（593-710年）一直延續至今。從立春算起的第88天叫做「八十八夜（5月2日前後）」。如今依然是耳熟能詳的詞語，告知人們可以開始摘茶了。

春一番

「春一番」指的是從立春到春分，第一股從東南方向吹來的強風，一般認為是宣告春季到來的信使。春一番吹來的那一天，氣溫回升，風拂煦在臉上，讓人感到溫潤。

日本樹鶯

聽似「Ho-hokekyo」般鳴叫的日本樹鶯，在日本被稱為象徵春天到來的報春鳥。「初音」指的就是日本樹鶯的啼聲，作為春天的季語(*1)常用於俳句、和歌和茶道。日本樹鶯在枝頭不停地跳躍歌唱，「Kekyo，kekyo，kekyo」呼喚夏天的到來，叫做「樹鶯飛渡山谷」。

梅花綻放

梅花又叫做「告春草」「待風草」「芳香草」。首先是白梅，形似爆米花的白花在枝頭綻放，接著是紅梅和緋梅盛開。不同於櫻花，梅花散發出淡淡清香。如今在日本說到賞花，就是賞櫻花，但在奈良時代（710-794年），提起「花」，那必然是由遣唐使從中國帶回日本的「梅花」。在《萬葉集》中，詠櫻的詩有43首，但詠梅的卻有110首之多。貴族們一邊賞梅一邊吟詠和歌，這樣的賞花歌會，據說就是現代日本人賞櫻的原型。



白梅（PIXTA）

梅花節

從2月中旬到3月下旬，各地梅林會舉辦梅花節。其中三大庭院之一的水戶「偕樂園」中，100種3000棵梅花競相盛放，夜晚還有燈光秀可供觀賞。



水戶偕樂園 梅花節燈光秀（PIXTA）

梅乾

鹽漬梅子曬乾製成的梅乾富含檸檬酸，據說有消除疲勞，強健腸胃和呼吸道的功效。梅子還有殺菌止汗的效果。

情人節

2月14日是聖瓦倫丁的殉教日。這一天是女性向男性表達愛意的日子，但贈送巧克力卻是由日本巧克力廠商普及開來的日本特有的風俗。

雪間草：山菜

山菜從積雪中長出新芽，也被稱為雪間草。撥開積雪挖出的蜂鬥菜，可謂是春天頭一款山菜。略帶苦味的蜂鬥菜天婦羅，是春天特有的美味。



從積雪中探出頭來的蜂鬥菜（PIXTA）

鯡魚

鯡魚被稱為報春魚。福井縣的地方美食「鯡魚壽司」，可讓你飽享肥美的鯡魚。鯡魚卵日語叫做「數之子」，作為寓意多子多孫的吉祥之物，還成為正月年飯「御節料理」中不可或缺的食材。



正月必吃的「數之子」（PIXTA）

紅點鮭

在森林廣布、南北縱跨3000公里的日本列島，有著豐富的溪流、河谷、湖川資源。溪流釣雖然從馬蘇鮭魚和石川馬蘇鮭魚的產卵期10月開始的禁漁期間受到禁止，但從2月、3月起在各地解禁，釣魚佬如過江之鯽湧來。紅點鮭、馬蘇鮭魚、石川馬蘇鮭魚等河魚無論是鹽烤，還是乾炸都美味無比。溫一壺酒澆在烤好的紅點鮭上，香味獨特，被稱做「骨酒」。

標題圖片：紅梅枝頭上的繡眼鳥。黃綠色的羽毛和白色眼線非常可愛，是招人喜歡的春之使者（PIXTA）

監修：井上象英，曆書作家、曆法研究家、神道教師、東北福祉大學特聘講師。長年擔任《神宮館高島曆》主筆，現在致力於演講和撰稿活動。