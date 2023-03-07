與自然共生：二十四節氣在日本

春季的第2個節氣，顧名思義，是冰雪融化，降雨開始的時節。

相當於現代曆法的2月19日前後，雪花變成雨滴，冰川開始融化。寒氣漸漸消退，雨水潤澤大地，催促著草木萌發。差不多該是為農事做準備的時候了。

三寒四暖

這個詞語表示寒冷的天氣持續3天左右後，接下來溫暖天氣會持續大約4天。大概以7天為一個週期，天氣冷暖交替變化，一步步走進春天。

北野天滿宮梅花節（2月25日）

出生於書香門第，5歲便會作和歌，學識淵博的菅原道真（845-903年），至今依然作為「學問之神」備受敬拜。菅原道真因政敵藤原時平（871-909年）的計謀而從京都左遷到福岡的太宰府（901年），兩年後在失意中含恨而亡。他死後，京都閃電雷鳴，天地異變，參與流放菅原道真的人接二連三遭到災禍。當時的人們將之認為是菅原道真的詛咒，於是把他當做天神（雷神）供奉起來，修建了太宰府天滿宮（福岡）。之後，為了安撫菅原道真的亡靈，又在京都修建了北野天滿宮，作為全國約1.2萬座天滿宮的總寺院。菅原道真酷愛梅花，供奉他的「天滿宮」自然少不了種植梅花。京都北野天滿宮的梅花節（2月25日）上，祭拜道路兩旁會擺出很多攤點，還有古董市場，祭拜者絡繹不絕。



北野天滿宮 梅花節（PIXTA）

奈良東大寺的修二會（3月1日-14日）

「修二會」是每年3月1日到14日舉行的佛教修行活動，至今已有1200年以上的歷史。懺悔平日的過錯，祈願國家安寧、五穀豐登、無病無災。其中最為有名的是奈良東大寺舉辦了1250年之久的修二會，即使在戰爭年代也從未中斷過。3月12日深夜舉行「取水」儀式，從若狹（福井縣）運來的清水，在進行了祈禱後變為聖水「香水」（焚香後帶有香味的水）。手拿松明的「練行眾」（修二會的修行僧人——譯註）在木建築的二月堂堂內進行名為「達陀」的艱苦修行，揮舞著手中的松明穿過回廊。傳說松明的火星濺到身上便可平安無事地度過一年，因此而吸引了大批訪客，以求火花濺身，除病息災。

女兒節、上巳節（3月3日）

女兒節是延續自平安時代的宮中儀式，現在演變成了祈願女孩健康成長的活動。當日會裝飾女兒節人偶和桃花。3層的菱形糕點「菱餅」，紅色部分是有解毒功效的梔子，白色部分是可降血壓的菱角，綠色部分使用的是具有消災之力的艾蒿。慶祝女兒節的食物有蛤蜊湯、散壽司、菱餅和白（米）酒。



散壽司和蛤蜊湯（左），菱餅和白（米）酒（右）（PIXTA）

蛤蜊

女兒節和婚禮上必不可缺的蛤蜊，貝殼成對，配上別的貝殼是絕對合不上的，因此，它被當做是夫妻琴瑟和同的象徵。從平安時代起，日本就有一種叫做「貝合」的遊戲，給每對貝殼內畫上畫，打散後為它們找配對玩。冬春季的時鮮「酒蒸蛤蜊」是一道絕品美味。



貝合（左）、《源氏物語 夕顏》的圖樣（右） （Photolibrary）

「獺祭」是什麼意思？

「獺祭」一詞因日本酒商標而為大家熟知，但知道其含義者出乎意外地少。這個時節，水獺開始大量捕魚，開吃之前會將它們先排列在眼前，看上去簡直就像人類擺上供品祭奉神靈或祖先似的，據說「獺祭」一詞就是由此而來的。

燒荒

古代沒有農藥，所以燒掉荒山的枯草可以一掃害蟲，草木和蟲子的灰還可以成為牧草的肥料，飼養牛馬。傳統的燒荒活動持續了1000年以上，現今仍是奈良若草山、熊本阿蘇等地的春季一景。

福壽草

象徵幸福長壽的花朵。江戶時代（1603-1868年）因名為「告福草」，有「招福」的吉祥寓意，所以作為裝飾正月的盆花深受日本人喜愛。



（PIXTA）

草莓

草莓富含維生素C，鈣量也很豐富，有安神功效。雖說因地而異，但日本全國基本從1月中旬前後就開始草莓採摘了。



（PIXTA）

監修：井上象英（INOUE Shouei），曆書作家、曆法研究家、神道教師、東北福祉大學特聘講師。長年擔任《神宮館高島曆》主筆，現在致力於演講和撰稿活動。

標題圖片：八甲田山，青森縣地獄沼的融雪 （Photolibrary）