與自然共生：二十四節氣在日本

此時，躲入地下冬眠的蟲子和動物受到陽氣的召喚，紛紛鑽出地面。

陽曆上「啟蟄」在3月6日前後。此時，大地回暖，蟄伏於地下冬眠的蟲子還有其他許許多多的動物們，紛紛破土而出。「啟」是開啟，「蟄」是躲起來的意思。桃花盛開，青蟲羽化成蝶，一場春雨一場暖，讓人們感受到了春回大地的氣息。正如「啟」的字義，此時正是確立目標，開始做些什麼的好時機。

桃花

桃花大多在梅花花期結束的3月下旬到4月上旬盛開。原產地是中國，被認為是吉祥之花。在日本，彌生時代的遺跡中就發現有桃核。到了平安時代，女兒節要用桃花作裝飾，到了江戶時代（1603-1868年），改良成觀賞用的「花桃」。紅色、粉色、白色，一樹多色的「源平花桃」、枝垂桃等，種類繁多，令人賞心悅目。

據日本最古老的史書《古事記》（712年）記載，伊邪那岐命從死者聚集的黃泉之國出逃時，扔出3個桃子趕走了邪鬼，因此桃子也被稱為「驅邪果」。女兒節時，日本人用桃花做裝飾，用來驅散邪氣，祈禱女孩健康成長。



一樹多色的「源平花桃」（PIXTA）

春天的季語：山笑

在俳句和茶道文化中，「山笑」是代表春天的季語（表達特定季節的詞語——譯註），中國北宋的畫家、詩人郭熙是以「春山澹冶而如笑」來表現的。日本人把山野裡桃花和山櫻綻放，樹木吐翠日益繁茂的景象，比喻為大自然展露出笑顏。



被比作「展露笑顏」的春花爛漫的山林（PIXTA）

東北堇菜

東北堇菜據說在日本有一百多種類，自古就是詩歌描寫的物件。其中，最具代表性的是紫花堇菜，北至北海道，南至沖繩都可見。

「雲遊山野間，驀然舉目道邊看，堇菜惹人憐」(松尾芭蕉)

（出處：《芭蕉與伊賀》）



紫花堇菜 （PIXTA）

木芽時

此時草木開始萌芽，所以叫做「木芽時」。溫度變化劇烈，容易生病，而且也是因杉樹和日本扁柏花粉飛散而導致的花粉症的高發期。建議大家可以多多食用番茄，它含有能預防花粉症的茄紅素；另外還可以多吃具有減輕過敏反應、降低壓力和發汗功效的紫蘇。在口罩上點幾滴澳洲茶樹、桉樹等具有抗菌功效的芳香精油也很有效果(*1)。



杉樹花粉（PIXTA）

另一方面，食材「木芽」指的是山椒的新芽。碾碎後可與新春的竹筍涼拌。實際上，它是日本料理中的香辛調味料的代表，山椒粉也是吃醬汁烤鰻魚時的必備。形容個子小卻卓有才幹、秉性正直時，日語會說「山椒粒小但辣人」。



白味噌加搗碎的「木芽」拌早筍（PIXTA）

奈良春日祭（3月13日）

已入選世界遺產的春日大社舉辦的春日祭，據傳可追溯到平安時代849年。春日大社是天皇家參拜的祭拜天皇家的神社。舉辦春日祭時，天皇陛下會派特使到神社代行典儀，祈願國泰民安。



春日大社本殿（PIXTA）

白色情人節（3月14日）

情人節時收到巧克力等禮物的男性，在1個月後的3月14日需要還禮。這一天叫白色情人節，是日本特有的節日。也有一說，認為這個節日的來源是日本糖果行業在這一天搞商業促銷，提倡男性回贈女性糖果。



（PIXTA）

春季時蔬

這段時間，名字裡冠有「春」字的新鮮蔬菜，比如春捲心菜和春豌豆等，相繼出現在超市貨架上。早春的新洋蔥甘甜美味，據說能促進血液循環。做成洋蔥湯、洋蔥絲沙拉等也都很好吃。讓你的味蕾也跟上春天的腳步，來一飽口福吧。



新洋蔥絲沙拉（PIXTA）

藍點馬鮫魚

藍點馬鮫魚在日語裡寫作「䲠」，意如其形，是春天的魚。在日本，藍點馬鮫自古就是吉祥的魚，在慶祝節日或喜事時都會吃它。生魚片、燒烤、燉煮、做湯均可。藍點馬鮫含有清潔血液的EPA和DHA，是最適合用於強身健體的健康食材。



藍點馬鮫魚（左）和塗了白味噌的西京烤魚（右）（PIXTA）

山野菜

九眼獨活（土當歸）、紫萁、蕨菜等山野菜開始擺上店頭。山野菜的苦味是春季獨有的味道。做成天婦羅，或焯水後涼拌都很美味。據說中醫認為它們有養心活血的功效。



從左到右依次是莢果蕨、蕨菜、遼東楤木芽、圓葉玉簪芽（PIXTA）

監修：井上象英（INOUE Shouei），曆作家、曆法研究家、神道教師、東北福祉大學特任講師。長年擔任《神宮館高島曆》主筆，現在積極開展演講和撰稿活動。

標題圖片：農田裡蹦出一隻小青蛙（PIXTA）