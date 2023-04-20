與自然共生：二十四節氣在日本

春風送暖，和煦的陽光普照大地，自然界萬物復蘇，處處洋溢著勃勃生機。又到了春光明媚的時節──清明。

清明時節，春光明媚，和煦的陽光普照大地，萬物復甦，氣清景明。講解曆法的書籍《曆便覽》成書於江戶時代中期（1787年），裡面出現了「清淨明潔（萬事萬物都清淨明亮）」一詞，簡而言之，即為「清明」。清明時節始於西曆4月5日左右。櫻花、玉蘭花、大花四照花次第盛開，野鳥啼鳴，清風拂面，生機勃勃的季節到來。

本文介紹西曆4月5日前後到19日日本的自然風情。

花筏

池塘或河面上櫻花落英繽紛，將這一景象比喻為「筏」，故名「花筏」，俳句和茶道中常用作晚春的季語。東京的千鳥淵和青森縣弘前公園外護城河的花筏尤為著名。



弘前公園外護城河櫻花節的花筏（PIXTA）

大花四照花

1912年，當時的東京市向美國華盛頓特區贈送了櫻花樹苗，對方回贈以大花四照花。東京日比谷公園種植的北美產大花四照花在日本全國推廣，與櫻花交替盛開。



大花四照花（PIXTA）

花祭（灌佛會）：釋迦牟尼生日（4月8日）

「灌佛會」是為了慶祝釋迦牟尼誕辰而舉辦的節日。寺廟的水盤裡放置一尊小型釋迦牟尼像並飾以花卉，參拜者用「甘茶」浴佛。如今稱作「花祭」。（佛誕日為農曆4月8日，隨著西曆的普及，後將日期改為西曆4月8日──譯註）



慶祝釋迦牟尼佛誕辰的「花祭」（PIXTA）

趕海

平坦的淺灘上，大潮之日退潮後，用耙子可挖出花蛤或文蛤等貝類。晴空萬裡的日子，很多人都喜歡舉家去趕海。

這段時期也是一年之中白天退潮幅度漸大的時節，適合趕海。花蛤春秋都應季，肉質飽滿，鮮美無比。可以做成各種美食，如酒蒸、味噌湯、煲仔飯、蛤蜊義大利麵等。食用前不要忘記用鹽水浸泡使其吐沙，以免硌牙。



親子趕海之樂（左）（Photolibrary），蛤蜊義大利麵（右）（PIXTA）

初鰹

生吃鰹魚的習慣相傳始於江戶時代。一年有兩季可以吃到鰹魚，分別是春末夏初的初鰹和秋季的回鰹。初鰹口味清爽，用大火快速炙烤帶皮的那一面，做成表皮微熟的生魚片，吃起來非常美味。也有說法認為，這種將表皮烤至微熟的烹飪方法是為了預防食物中毒。鰹魚乾刨出的柴魚片是日本料理不可缺少的湯底食材。



鰹魚（左），鰹魚炙烤生魚片加蒜片、香蔥等佐料調味（右）（PXITA）

燕子遠渡重洋歸來

每到4月左右，燕子就會從遙遠的南國遠渡重洋歸來。它們為了避開天敵的威脅，選擇在人家屋簷下築巢。人們一直認為燕子在家裡屋簷下築巢是一件很吉利的事情，把它當作生意興旺發達、子孫後代繁榮昌盛的象徵。



燕子育雛（PIXTA）

蒲公英

蒲公英生命力頑強，在水泥縫裡都會開花，有日本本土種和外來種兩個品種。本土種的授粉需要蜜蜂等昆蟲做媒，只在3到5月開花。



日本本土種蒲公英（PIXTA）

初虹

初虹是指立春之後首次出現的春日彩虹。「虹」是夏天的季語，而「初虹」是晚春的季語。



神奈川縣橫濱港未來區的彩虹（PIXTA）

蘆筍和獨活

此時正值野菜獨活和蘆筍最鮮美的季節。人工種植的獨活從江戶時代起就是傳統蔬菜。芽頭可以做成天婦羅，莖部可以做甜辣口味的炒獨活絲，還可以焯水後用芥末、醋和味噌涼拌，非常美味。

蘆筍有綠色、白色、紫色等顏色，令人賞心悅目，富含有助於恢復疲勞的蘆筍酸。(*1)



野菜獨活（左）和三色蘆筍

螢火魷

一種魷魚，體內長有發光器，能發出藍光，體長5到7公分。生息在200到600公尺的深海，產卵後隨波浪擱淺在海灘上，這種現象被稱作「螢火魷投身（自盡）」。1到5月間，在富山灣可以看到大批螢火魷來到海岸附近，點亮夜晚的海岸，「螢火魷群遊海面」的這一景觀被指定為國家特別天然紀念物。雖然肉質緊實，但口感柔軟香甜。生吃、用醬油醃製或煮食都很美味。



富山灣「螢火魷投身」（左），螢火魷魚生（PIXTA）

監修：井上象英（INOUE Shouei），曆作家、曆法研究家、神道教師，東北福祉大學特任講師。長年擔任《神宮館高島曆》主筆，現在積極開展演講和撰稿等活動。

標題圖片：蒲公英和瓢蟲