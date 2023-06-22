北半球迎來了夏至，這是一年中白晝最長、黑夜最短的一天。2023年的夏至是6月21日。夏至來臨時，太陽運行到正南方的高度是一年中最高的，日影也最短。夏天終於正式到來了。

位於三重縣伊勢市的二見興玉神社會在夏至前夜舉行「夏至祭」。太陽從並立於伊勢灣的夫妻岩正中間升起，人們沐浴著朝陽走入海中淨化身體。

燭光夜（candle night）

「百萬人的燭光夜」活動始於2003年的夏至。宣導人們在夏至和冬至晚8點到10點間，回應「關上燈，享受夜晚慢生活」的口號，度過兩個小時的悠閒時光。許多企業、團體和個人都積極參與。

在這段時間內，就連東京鐵塔也會熄燈。位於東京芝公園的增上寺會從大殿前的臺階起沿參拜道路擺放蠟燭。一共有17種顏色1690根蠟燭，代表聯合國17個永續發展目標（SDGs）和169個子目標。



東京芝公園增上寺的燭光夜（PIXTA）

半夏生

從夏至（6月21日前後）算起第11天的7月2日左右起，到七夕（7月7日）的5天時間叫做「半夏生」，此時正值梅雨高峰期。傳言半夏生期間會有災禍發生，所以農戶會注意趕在半夏生之前完成插秧作業。

三白草在這段時間開花，頂端的葉片會變白，就像被人拿白顏料刷過一遍，因此也叫「半化妝」（與「半夏生」「三白草」的日語讀音相同——譯註）。花季結束後，白色部分會轉綠。



三白草（PIXTA）

櫻桃

櫻桃被譽為「紅寶石」，是薔薇科水果，和草莓、枇杷、梅子屬於同一科。6月到7月應季。據傳1868年德國人在北海道種下6棵苗木，由此開啟了日本櫻桃種植史。山形縣產量居日本首位，占全國的7成。東根市佐藤榮助的改良品種「佐藤錦」甜度高，酸度適中，享有極高人氣。



櫻桃「佐藤錦」（PIXTA）

沖繩的「慰靈日」（6月23日）

6月23日是沖繩的「慰靈日」，悼念太平洋戰爭末期沖繩戰役中的20萬死者。沖繩戰役中日軍有組織的戰鬥正值這一天結束，每年的6月23日，絲滿市和平祈念公園都會舉行「沖繩全體戰歿者追悼儀式」。公園內的「和平基石」上不論國籍，刻著所有在沖繩戰役中喪生者的名字。這一天是祭奠亡靈、祈願和平的日子，沖繩縣把這一天定為法定節假日。



「和平基石」前雙手合十的男子。2020年6月23日，沖繩縣絲滿市的和平祈念公園（時事）

夏越祓（6月30日）

每年6月和12月末舉行的「大祓」是一項神事活動，祓除世人無意中犯下的錯誤和沾染的汙穢。上半年最後一天的神事活動叫做「夏越祓」。許多神社都會用茅草等植物編成一個被稱作「茅輪」的大茅草圈，設置在神社內，只要在夏天前穿過「茅輪」，即可祓除汙穢，祈禱無病無災。



6月30日穿過神社裡的茅輪（nippon.com）

富士山開山（7月1日）

7月1日是神山富士山山梨縣一側的登山道吉田路線開放的日子。日本自古就盛行山嶽信仰，平時是不得隨意進入神山的，只有夏季固定的期限內允許出於信仰目的登山，這便是「開山」的起源。這一天，從開車可至的5合目到山頂的路線對外開放。富士山運營方也會配合這天開放山林小屋，開設救護所。



登山者迎來開山日，登頂仰望壯麗的日出景象。7月1日，富士山山頂（時事）