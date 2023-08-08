立秋文化 生活
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在二十四節氣中，從立秋起到立冬（11月8日左右）止的這段時間為秋季。
立秋的時間在西曆的8月8日前後。雖然酷熱還在延續，但通過蟲鳴聲和植物的變化，已經開始感覺到秋天的到來。
長崎和平日（8月9日）
1945年8月9日上午11點零2分，長崎市遭遇原子彈襲擊，居民傷亡慘重。長崎市將這一天定為「長崎和平日」，舉行儀式向全世界宣導廢除核武器和實現永久和平。
盂蘭盆節（8月13-16日）
這是一年一度祖先的靈魂返鄉的日子。人們裝飾佛壇，掃墓，祭奠亡靈。
也有一些地區按照舊曆的時間在7月舉行祭祖的盂蘭盆儀式，但日本全國大多數地區還是8月13日到16日過盂蘭盆節。
13日是第一天，即「入盆」，為了確保祖先能找到回家的路，不至於迷失荒野，日本人會用麻莖去皮乾燥後製成的麻杆點燃「迎魂火」，還會掛上燈籠，在大門前擺放酸漿和桔梗花的盆栽。人們希望先祖的靈魂儘早回來，儘量晚些離去，於是在客廳設置的神壇「精靈（亡靈）棚」上擺放黃瓜和茄子，黃瓜代表飛奔的快馬，茄子代表腳步緩慢的牛，分別被稱作「精靈馬」和「精靈牛」。
京都五山的「送魂火」（8月16日）
點燃「送魂火」是京都人送盂蘭盆節返鄉的祖先亡靈重返冥界的傳統儀式。其起源眾說紛紜，一般認為是室町時代之後形成的習俗。在環抱京都市區的五座山上點燃篝火，分別描繪出「大」字、「妙法」二字、船形、鳥居形圖案，送祖先的亡靈回歸冥府。(*1)
盂蘭盆舞
各地舉行的盂蘭盆舞大會是祭奠祖先亡靈的傳統儀式。有的在廣場上搭起的高臺周圍圍成一圈跳舞，也有的組成遊行隊伍在行進中舞蹈。其起源眾說紛紜，也有說法認為是從佛教的「念佛舞」發展而來的。到了現代社會，跳舞時會配上《炭坑節》《花笠音頭》《東京音頭》等樂曲，或太鼓及其他打擊樂器的伴奏。2022年11月，由各地的盂蘭盆舞等多種傳統舞蹈組成的「風流舞」被列入聯合國非物質遺產名錄。
德島市的阿波舞（8月12日）
阿波舞擁有四百多年歷史，是日本三大盂蘭盆舞之一。起源眾說紛紜，有人說是城下的居民為慶祝德島城落成而跳的舞，也有人認為是從盂蘭盆舞發展而來的。阿波舞雖然誕生在德島，但如今已在各地德島縣同鄉會的牽頭下在日本全國普及開來。其中，始於1957年的東京高圓寺阿波舞大會現已發展到100萬人參與的一大盛事。
(*1) ^ 《咱們的歲時記》
長野縣諏訪市的諏訪湖節湖上煙火大會（8月15日）
每年的8月15日，諏訪湖上都會舉行煙火大會。第1屆是1949年舉辦的，寄託了市民在戰後的混亂中希望能儘早重建家園的美好願望。從搭在湖面的檯子上燃放約4萬發煙火，是日本規模最大的煙火大會。
終戰紀念日（8月15日）
1945年8月15日，日本宣佈向同盟國投降，接受《波茨坦公告》，告知國民二戰終結。為追悼陣亡者並祈禱和平，在這一天舉辦全國陣亡者追悼儀式。
風鈴
據傳風鈴起源於古代中國的「占風鐸」，一種靠風向和發聲方式進行占卜的工具。自古以來，寺院屋簷下就懸掛青銅「風鐸」，以鐸聲辟邪消災。「風鈴」這個名稱始於鐮倉時代。僧人將其命名為「風鈴」，念作「fuurei」，後來發音變成了「fuurin」。據記載，玻璃風鈴大約出現在1700年，長崎的玻璃工匠在展現手藝的過程中，使其逐漸為人所知。
江戶時代末期出現了行商，玻璃風鈴在平民中流傳開來。夏季全國都會舉辦風鈴節，清脆的音色給人帶來陣陣清涼。
嫩薑
壽司店常見的泡薑片日語叫做「gari」，是把嫩姜切成片用甜醋醃製而成的。因嚼起來會發出「garigari」聲而得名。6月到8月都應季。蘸味噌生吃或加調料拌著吃，都能享受到清爽的辣味。
刨冰
日語寫作「欠冰」。顧名思義，人們過去吃的是碎冰塊。清少納言的《枕草子》中就有記載，上流階層用刀具削刮冰塊，再澆上甜蜂蜜，盛在金屬碗裡食用。平民吃上刨冰是明治時代的事了。到了昭和時代，隨著刨冰機的普及，日本全國各地的百姓都可以吃上刨冰了。如今，刨冰專賣店如雨後春筍般湧現，一年四季都能買到刨冰。有的以凍冰的水為賣點，有的以水果裝飾的外觀見長，商家在冰塊之外也費盡心思一爭高低。
西瓜
「打西瓜」的遊戲是日本人快樂的暑期記憶，遊戲者在沙灘上蒙著雙眼，在周圍人的指令下擊打西瓜。近年來隨著品種改良，橄欖球形西瓜和袖珍西瓜等方便食用的小型品種越來越受青睞。冷藏過的西瓜是炎炎夏日補充水分的最佳選擇。西瓜是夏天舌尖美味的代表，在日語中卻是秋天的季語。
標題圖片：魚鱗雲
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