晝夜溫差加大，水土濕氣凝而為露，故名「白露」。在西曆的9月8日前後交節。雖然暑氣尚在，卻也開始感到了秋天的氣息。

9月在日本被稱為「長月」。過了夏至，進入9月後，會忽然感覺夜晚變長，所以叫「夜長月」，後簡稱「長月」。

9月8日到22日前後為白露。

重陽節（9月9日）

重陽節是日本五大傳統節日之一，也叫「菊花節」，是祈求長壽的日子。在中國的陰陽五行說中，奇數為陽，是吉利的數字，而陽數之極為九，9月9日為兩九相重之日，故名「重陽」。時間相當於西曆的10月中旬，正是菊花爭奇鬥豔的時節。中國人認為菊花能驅邪，是長生不老的靈藥，所以在日本的平安時代，重陽節這天宮裡會裝飾菊花，將花瓣放到酒裡，並誦讀詩歌，人們在享樂的同時祈禱無病無災。到了江戶時代，重陽節要吃板栗飯，飲菊花酒，這種習俗逐漸在普通百姓的生活中固定下來。



重陽節的傳統飲食——板栗飯和菊花酒（PIXTA）

敬老日（9月的第3個週一）

敬老日是日本特有的節日。對年長者表示敬意，祝願其福壽綿長。敬老日起源於1947年9月15日兵庫縣野間谷村（現在的多可町）舉辦的敬老會，當時將這一天定為「長者日」。此後於1966年改為「敬老日」，成為國家法定節假日。

秋明菊

原產於中國。從名字看我們會誤以為是菊科植物，但實際上屬於毛茛科。英文名是Japanese Anemone，可見跟銀蓮花相似。



秋明菊（PIXTA）