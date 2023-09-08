白露生活 文化
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晝夜溫差加大，水土濕氣凝而為露，故名「白露」。在西曆的9月8日前後交節。雖然暑氣尚在，卻也開始感到了秋天的氣息。
9月在日本被稱為「長月」。過了夏至，進入9月後，會忽然感覺夜晚變長，所以叫「夜長月」，後簡稱「長月」。
9月8日到22日前後為白露。
重陽節（9月9日）
重陽節是日本五大傳統節日之一，也叫「菊花節」，是祈求長壽的日子。在中國的陰陽五行說中，奇數為陽，是吉利的數字，而陽數之極為九，9月9日為兩九相重之日，故名「重陽」。時間相當於西曆的10月中旬，正是菊花爭奇鬥豔的時節。中國人認為菊花能驅邪，是長生不老的靈藥，所以在日本的平安時代，重陽節這天宮裡會裝飾菊花，將花瓣放到酒裡，並誦讀詩歌，人們在享樂的同時祈禱無病無災。到了江戶時代，重陽節要吃板栗飯，飲菊花酒，這種習俗逐漸在普通百姓的生活中固定下來。
敬老日（9月的第3個週一）
敬老日是日本特有的節日。對年長者表示敬意，祝願其福壽綿長。敬老日起源於1947年9月15日兵庫縣野間谷村（現在的多可町）舉辦的敬老會，當時將這一天定為「長者日」。此後於1966年改為「敬老日」，成為國家法定節假日。
秋明菊
原產於中國。從名字看我們會誤以為是菊科植物，但實際上屬於毛茛科。英文名是Japanese Anemone，可見跟銀蓮花相似。
鶴岡八幡宮的例行大祭（9月14-16日）
1063年，源賴義將京都石清水八幡宮的分社請到鐮倉由比濱祭拜，由此創建了鶴岡八幡宮（神奈川縣鐮倉市）。之後，源賴朝將神社移到現址，當作鐮倉幕府的大本營。鐮倉時代的史書《吾妻鏡》中記載，1187年8月15日舉行了放生會（基於佛教思想，將捕獲的野生動物放歸原處，告誡人們不可殺生的儀式）和流鏑馬神事，後成為鶴岡八幡宮的例行大祭，延續了800多年。9月16日舉行的流鏑馬神事由弓箭手扮成武士，騎在賓士的駿馬上瞄準箭靶射箭。據說，過去曾藉這種活動方式來集結兵力。
鶺鴒
二十四節氣又細分為「七十二候」，其中9月13日左右為「鶺鴒鳴」，所以一般認為鶺鴒是入秋後開始鳴叫的鳥，但其實它的鳴叫聲全年都能聽到。鶺鴒在地面上行走時尾巴上下擺動，看似在敲打地面，日本人稱其為「敲石雀」，但在中國，它又名為「點水雀」。據神話記載，創造了日本列島的伊邪那岐和伊邪那美夫妻二人就是在鶺鴒的教導下懂得如何繁衍子孫後代的，所以鶺鴒在日本是多子多孫的象徵。
昆布
相傳日本人從繩文時代開始就食用昆布，奈良時代的文獻中已有記載。昆布是日式高湯不可或缺的原料，是日本料理鮮味的來源。昆布鮮味的成分是穀氨酸，這是1908年東京帝國大學教授池田菊苗發現的。昆布有天然和養殖之分，九成以上產量來自北海道。夏秋季節收穫，曬乾後即可上市。
茄子
日本有一則諺語：「秋茄子別給兒媳婦吃。」一種解釋是茄子性涼，吃了容易體寒；另一種說法是秋天的茄子太美味，捨不得給兒媳婦吃。茄子烹飪方式多樣，燒烤、水煮、油炸、醃製均可。品種也很多，有圓茄子、長茄子、水茄子等，各地都有各具特色的地方菜。
梨
在中國，梨被稱為「百果之宗」（水果之王），受到人們的珍愛。日本市場上銷售的梨分為日本梨、西洋梨和中國梨等品種。日本梨的賣點是爽脆甘甜，水分充足。富含檸檬酸和天門冬胺酸等有助於恢復疲勞的成分和食物纖維，也能有效預防夏乏。
監修：井上象英，曆書作家、曆法研究家、神道教師、東北福祉大學特任講師。長年擔任《神宮館高島曆》主筆，現在致力於演講和撰稿活動。
標題圖片：沾滿朝露的稻穗（PIXTA）