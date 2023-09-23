晝夜等長的日子，一年中只有春分和秋分這兩天，太陽從正東方升起，在正西方落下。秋分相當於西曆的9月23日前後。以秋分為界，此後夜晚變長，秋意漸濃。「熱至秋分，冷至春分」，這句諺語適用于春秋兩季，表達季節更替、天氣越來越舒適之意。

每年的春分日和秋分日由日本國立天文臺按照太陽和地球的相對位置進行計算後確定。這兩天都是國民節假日，規定春分日是歌頌自然、愛護生物的日子，而秋分日則重在供養祖先、悼念亡人。

彼岸花（曼殊沙華、石蒜花）

因為盛開於「秋彼岸」（秋分日加前後3天共7天——譯注）時節，所以得名「彼岸花」。也稱「曼殊沙華」，是原產於中國的多年生草本植物。曼殊沙華是梵語，意思是「天界盛開的鮮花」。據說彼岸花的球根有毒，所以種在田埂和田堤邊，用來防止老鼠和鼴鼠等野生動物破壞農作物。快到「秋彼岸」的時候，花莖忽然從地下冒出後開花，花落後才長出葉子。



彼岸花（PIXTA）

賞月、十五夜

「十五夜」指陰曆8月15日的滿月夜，日語中又稱「中秋名月」，時間相當於西曆的9月。一般認為起源於中國的「中秋節」，源自唐代（618-907年）以來闔家團圓共賞明月的風俗。據說平安時代（794-1185年）傳入日本，當時只是一部分貴族的閒情逸致。在平民中得到普及是江戶時代初期的事了。

十五夜時會搭建起「賞月臺」，供奉米粉團、芒草、芋頭、板栗、柿子等當季農產品，感謝神明賜予五穀豐登。芒草是有神靈附體的植物，可以驅魔，外形又酷似稻穗，所以一併用作裝飾。



賞月必備的米團和芒草（PIXTA）

丹桂

丹桂與梔子花、瑞香並稱「三大香木」。丹桂花開，散發出陣陣甜香，讓人們感覺到季節的變化。中國茶中有桂花茶，就是用丹桂花乾燥後製成的。桂花陳酒是把花泡進白葡萄酒裡，花香融入酒中後熟化而成。



丹桂（PIXTA）

三夕歌

「三夕歌」收錄於鐮倉時代初期編纂的《新古今和歌集》中，是描寫秋季傍晚的三首和歌，分別出自藤原定家、西行和寂蓮之手，並傳承至今。