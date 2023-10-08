寒露文化 生活 社會 歷史 飲食
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
寒露在西曆的10月8日前後。空氣清澈，露水生寒。此時迎來秋收時節，日本各地都會舉辦運動會或感恩活動。大雁和野鴨等候鳥陸續飛到日本越冬。涼意襲人的夜晚，蟲鳴聲響徹天地。
運動會和體育節
此時，日本的中小學舉辦一年一度的運動會。運動會一般在秋季舉辦，不過為了避開颱風和酷熱，越來越多的學校選擇春季。
據說日本最早的運動會是1874（明治7）年3月在東京築地的海軍士官學校「海軍兵學寮」舉辦的「競鬥遊戲會」，契機是一位英國教師引入了自己國家的競技運動項目。19世紀90年代在全國的小學普及，以「體育活動」之名固定下來，也有中學叫「體育節」。項目豐富多彩，從賽跑、跨欄跑、接力賽等田徑項目，到投籃比賽等遊戲和舞蹈項目，不一而足。
運動會的組織形式也與時俱進，不少小學開始事先分發「號碼牌」，或各年級輪換場地進行，這樣家長就不用為拍照而占位置了。
長崎九日節（10月7-9日）
長崎九日節是長崎市諏訪神社秋季舉辦的傳統慶典活動，從江戶時代起已延續了380年之久。「九日節」在日語中讀作「kunchi」，因為在陰曆的9月9日舉行，而「9」一直被視為吉利的陽數，所以把「九日」（kunichi）諧音作「kunchi」，據說這就是長崎九日節這個詞的來源。
長崎九日節由市內各町輪流擔任向神靈獻舞的「踴町」，每7年承辦1次。踴町的表演佇列最前面由一人扛起一個100多公斤重的「傘矛」（在大型傘上插有矛、花卉的慶典裝飾物——譯註）。每年表演的節目不同，其中由36個人默契配合把肩上1噸重的「太鼓山」拋向上空的表演技藝精湛；生動展現單龍戲珠的「舞龍」等節目也是壓軸好戲。
節日期間有吃紅豆飯、醋拌蘿蔔絲石榴籽、泥鰍湯等九日節料理的習俗。
伊勢神宮的神嘗祭（10月15-17日）
伊勢神宮（三重縣伊勢市）舉行的神嘗祭是將當年收割的第一批穀物獻給天照大神，感謝五穀豐登的祭祀活動。獻給神靈的是天皇在皇居內種植的水田收割的當年最早的稻穀，以及各都道府縣農戶敬獻的稻米。
紫珠（紫式部）
紫珠在日語中叫「紫式部」，是日本原產的落葉灌木。隨著秋意漸濃，果實也逐漸成熟，變成紫色。英文名叫Japanese beautyberry。日本人用《源氏物語》作者的名字紫式部給這種紫色果實命名。結白果的是白果紫珠，日語叫「白式部」。
京都的鞍馬火祭（10月22日）
京都由岐神社每年例行舉辦的鞍馬火祭是「京都三大奇祭」之一。據說起源於平安時代，由岐明神從京都御所遷至鞍馬時，各家各戶門前燃起篝火，人們用鴨川的蘆葦做成火把，手持火把沿街巡遊。神轎在大火把的簇擁中沐浴著飛濺的火花緩緩前行。手持火把的人們最後會聚集到鞍馬寺的山門前。
聽蟲鳴
日本人自古就喜歡聆聽秋蟲的鳴叫聲。平安時代，人們到山野間聽著蟲鳴享受酒宴，到了江戶時代，賣蟲成了一門生意。蟋蟀的鳴叫聲被寫入《萬葉集》和《源氏物語》的和歌中。俳句中的昆蟲一般指「秋天的鳴蟲」。鈴蟲、蟋蟀、蟈蟈等昆蟲的鳴叫聲也被寫入童謠中。
蘋果
蘋果的營養價值很高，甚至有「每天一蘋果，醫生遠離我」的諺語。蘋果富含鉀、鈣、鐵、膳食纖維、維生素C，對生活習慣病有預防效果。青森縣的蘋果產量占全國的6成左右，果汁、果醬、蘋果酒等果酒，以及甜品等加工品的種類都很豐富。現在市面上銷售的蘋果都是明治時代後進入日本的西洋蘋果，有「紅富士」「津輕」「王林」等品種。
蟹味菇和平菇
這是在超市最常見的兩種蘑菇，即茶色圓菌傘的蟹味菇（又名鴻喜菇）和平菌傘的平菇。而外形相似的玉蕈離褶傘（又名本菇）是闊葉樹和紅松等樹林中的野生菌類，味道非常鮮美。蟹味菇和平菇都富含鮮味成分氨基酸，沒有特別的味道，所以適合跟各種菜肴搭配。
鯖魚
鯖魚營養豐富，有「青魚王」的美稱。雖然全年都有銷售，但一般認為秋季的鯖魚最為肥美。秋冬兩季是食用鯖魚的最佳季節。鯖魚含有一種抗氧化作用很強的礦物質，有防癌和抗衰老的效果。做法多樣，鹽烤鯖魚、味噌煮鯖魚、醋醃鯖魚、生魚片等吃法都可一試。
監修：井上象英（INOUE Shouei），曆作家、曆法研究家、神道教師、東北福祉大學特任講師。長年擔任《神宮館高島曆》主筆，現在積極開展演講和撰稿活動。
標題圖片：山形縣月山登山道旁綻放的龍膽花（PIXTA）