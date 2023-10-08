寒露在西曆的10月8日前後。空氣清澈，露水生寒。此時迎來秋收時節，日本各地都會舉辦運動會或感恩活動。大雁和野鴨等候鳥陸續飛到日本越冬。涼意襲人的夜晚，蟲鳴聲響徹天地。

運動會和體育節

此時，日本的中小學舉辦一年一度的運動會。運動會一般在秋季舉辦，不過為了避開颱風和酷熱，越來越多的學校選擇春季。

據說日本最早的運動會是1874（明治7）年3月在東京築地的海軍士官學校「海軍兵學寮」舉辦的「競鬥遊戲會」，契機是一位英國教師引入了自己國家的競技運動項目。19世紀90年代在全國的小學普及，以「體育活動」之名固定下來，也有中學叫「體育節」。項目豐富多彩，從賽跑、跨欄跑、接力賽等田徑項目，到投籃比賽等遊戲和舞蹈項目，不一而足。

運動會的組織形式也與時俱進，不少小學開始事先分發「號碼牌」，或各年級輪換場地進行，這樣家長就不用為拍照而占位置了。



小學生賽跑比賽（左）和投籃比賽（PIXTA）

長崎九日節（10月7-9日）

長崎九日節是長崎市諏訪神社秋季舉辦的傳統慶典活動，從江戶時代起已延續了380年之久。「九日節」在日語中讀作「kunchi」，因為在陰曆的9月9日舉行，而「9」一直被視為吉利的陽數，所以把「九日」（kunichi）諧音作「kunchi」，據說這就是長崎九日節這個詞的來源。

長崎九日節由市內各町輪流擔任向神靈獻舞的「踴町」，每7年承辦1次。踴町的表演佇列最前面由一人扛起一個100多公斤重的「傘矛」（在大型傘上插有矛、花卉的慶典裝飾物——譯註）。每年表演的節目不同，其中由36個人默契配合把肩上1噸重的「太鼓山」拋向上空的表演技藝精湛；生動展現單龍戲珠的「舞龍」等節目也是壓軸好戲。

節日期間有吃紅豆飯、醋拌蘿蔔絲石榴籽、泥鰍湯等九日節料理的習俗。



舞龍（長崎縣觀光聯盟）