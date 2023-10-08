與自然共生：二十四節氣在日本

寒露

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進入寒露後，天氣少雨乾燥，連日晴空萬裡。人們切身感受到秋意愈濃。
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寒露在西曆的10月8日前後。空氣清澈，露水生寒。此時迎來秋收時節，日本各地都會舉辦運動會或感恩活動。大雁和野鴨等候鳥陸續飛到日本越冬。涼意襲人的夜晚，蟲鳴聲響徹天地。

運動會和體育節

此時，日本的中小學舉辦一年一度的運動會。運動會一般在秋季舉辦，不過為了避開颱風和酷熱，越來越多的學校選擇春季。

據說日本最早的運動會是1874（明治7）年3月在東京築地的海軍士官學校「海軍兵學寮」舉辦的「競鬥遊戲會」，契機是一位英國教師引入了自己國家的競技運動項目。19世紀90年代在全國的小學普及，以「體育活動」之名固定下來，也有中學叫「體育節」。項目豐富多彩，從賽跑、跨欄跑、接力賽等田徑項目，到投籃比賽等遊戲和舞蹈項目，不一而足。

運動會的組織形式也與時俱進，不少小學開始事先分發「號碼牌」，或各年級輪換場地進行，這樣家長就不用為拍照而占位置了。

小學生賽跑比賽（左）和投籃比賽（PIXTA）
小學生賽跑比賽（左）和投籃比賽（PIXTA）

長崎九日節（10月7-9日）

長崎九日節是長崎市諏訪神社秋季舉辦的傳統慶典活動，從江戶時代起已延續了380年之久。「九日節」在日語中讀作「kunchi」，因為在陰曆的9月9日舉行，而「9」一直被視為吉利的陽數，所以把「九日」（kunichi）諧音作「kunchi」，據說這就是長崎九日節這個詞的來源。

長崎九日節由市內各町輪流擔任向神靈獻舞的「踴町」，每7年承辦1次。踴町的表演佇列最前面由一人扛起一個100多公斤重的「傘矛」（在大型傘上插有矛、花卉的慶典裝飾物——譯註）。每年表演的節目不同，其中由36個人默契配合把肩上1噸重的「太鼓山」拋向上空的表演技藝精湛；生動展現單龍戲珠的「舞龍」等節目也是壓軸好戲。

節日期間有吃紅豆飯、醋拌蘿蔔絲石榴籽、泥鰍湯等九日節料理的習俗。

舞龍（長崎縣觀光聯盟）
舞龍（長崎縣觀光聯盟）

伊勢神宮的神嘗祭（10月15-17日）

伊勢神宮（三重縣伊勢市）舉行的神嘗祭是將當年收割的第一批穀物獻給天照大神，感謝五穀豐登的祭祀活動。獻給神靈的是天皇在皇居內種植的水田收割的當年最早的稻穀，以及各都道府縣農戶敬獻的稻米。

上皇筆下上皇后陛下的長女黑田清子作為祭主首次主持伊勢神宮的神嘗祭（左）。2017年10月16日，三重縣伊勢市伊勢神宮（時事）
上皇筆下上皇后陛下的長女黑田清子作為祭主首次主持伊勢神宮的神嘗祭（左）。2017年10月16日，三重縣伊勢市伊勢神宮（時事）

紫珠（紫式部）

紫珠在日語中叫「紫式部」，是日本原產的落葉灌木。隨著秋意漸濃，果實也逐漸成熟，變成紫色。英文名叫Japanese beautyberry。日本人用《源氏物語》作者的名字紫式部給這種紫色果實命名。結白果的是白果紫珠，日語叫「白式部」。

紫珠（PIXTA）
紫珠（PIXTA）

京都的鞍馬火祭（10月22日）

京都由岐神社每年例行舉辦的鞍馬火祭是「京都三大奇祭」之一。據說起源於平安時代，由岐明神從京都御所遷至鞍馬時，各家各戶門前燃起篝火，人們用鴨川的蘆葦做成火把，手持火把沿街巡遊。神轎在大火把的簇擁中沐浴著飛濺的火花緩緩前行。手持火把的人們最後會聚集到鞍馬寺的山門前。

鞍馬火祭（PIXTA）
鞍馬火祭（PIXTA）

聽蟲鳴

日本人自古就喜歡聆聽秋蟲的鳴叫聲。平安時代，人們到山野間聽著蟲鳴享受酒宴，到了江戶時代，賣蟲成了一門生意。蟋蟀的鳴叫聲被寫入《萬葉集》和《源氏物語》的和歌中。俳句中的昆蟲一般指「秋天的鳴蟲」。鈴蟲、蟋蟀、蟈蟈等昆蟲的鳴叫聲也被寫入童謠中。

蘋果

蘋果的營養價值很高，甚至有「每天一蘋果，醫生遠離我」的諺語。蘋果富含鉀、鈣、鐵、膳食纖維、維生素C，對生活習慣病有預防效果。青森縣的蘋果產量占全國的6成左右，果汁、果醬、蘋果酒等果酒，以及甜品等加工品的種類都很豐富。現在市面上銷售的蘋果都是明治時代後進入日本的西洋蘋果，有「紅富士」「津輕」「王林」等品種。

紅富士（左）和王林蘋果（PIXTA）
紅富士（左）和王林蘋果（PIXTA）

蟹味菇和平菇

這是在超市最常見的兩種蘑菇，即茶色圓菌傘的蟹味菇（又名鴻喜菇）和平菌傘的平菇。而外形相似的玉蕈離褶傘（又名本菇）是闊葉樹和紅松等樹林中的野生菌類，味道非常鮮美。蟹味菇和平菇都富含鮮味成分氨基酸，沒有特別的味道，所以適合跟各種菜肴搭配。

玉蕈離褶傘（左）和蟹味菇（PIXTA）
玉蕈離褶傘（左）和蟹味菇（PIXTA）

鯖魚

鯖魚營養豐富，有「青魚王」的美稱。雖然全年都有銷售，但一般認為秋季的鯖魚最為肥美。秋冬兩季是食用鯖魚的最佳季節。鯖魚含有一種抗氧化作用很強的礦物質，有防癌和抗衰老的效果。做法多樣，鹽烤鯖魚、味噌煮鯖魚、醋醃鯖魚、生魚片等吃法都可一試。

鹽烤鯖魚（PIXTA）
鹽烤鯖魚（PIXTA）

監修：井上象英（INOUE Shouei），曆作家、曆法研究家、神道教師、東北福祉大學特任講師。長年擔任《神宮館高島曆》主筆，現在積極開展演講和撰稿活動。

標題圖片：山形縣月山登山道旁綻放的龍膽花（PIXTA）

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