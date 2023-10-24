霜降文化 生活 社會 歷史 自然環境
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霜降在西曆的10月24日前後。日本北部和山區等高海拔地區開始降霜。草木逐漸色彩斑斕，身邊處處秋意盎然。
紅葉
到了秋天，山間層林盡染的景象在日語裡叫「山妝」。
日本人將草木變色後濃豔的秋色比作華麗的錦緞，稱為「錦秋」。為秋天編織出錦緞般斑斕紋樣的是雞爪槭和楓樹等闊葉樹。鸡爪槭在日文中读作「momiji」，其词源是动词「もみいづる」（momiitsuru），意思是草木的叶子变黄或变红，后来逐渐名词化。而楓樹「kaede」則源於《萬葉集》，裡面有首和歌因楓葉酷似青蛙的爪子而被稱為「蝦手」（kaerude），後音變而成。
雞爪槭（momiji）和楓樹（kaede）雖然詞源不同，但在植物學上都是無患子科槭樹屬落葉喬木的總稱。在園藝領域，葉裂深且多的叫雞爪槭，葉裂淺的叫楓樹。日文中「伊呂波紅葉」(雞爪槭的亞種之一——譯註)的命名源於《伊呂波歌》，因葉裂可按歌中假名的排列順序來數而得名；「羽扇楓」則因葉形酷似天狗的羽扇而得名。
順便一提，賞紅葉在日語裡叫「紅葉狩」，和賞花賞月一樣，是日本人必不可少的四季雅事之一。
神無月和神在月
10月在日本全國各地都稱「神無月」，這是日本傳統和曆月份的名稱，只有島根縣出雲地區叫「神在月」。因為全國各地的神靈都離開自己居住的地方去出雲聚會，所以出雲以外的地區叫「神無月」，而出雲卻迎來眾神匯聚一堂，故名「神在月」。
柿子節（10月26日）
1895年10月26日，俳人正岡子規（1867-1902年）遊至奈良時作俳句一首：「方啖一顆柿，鐘聲悠婉法隆寺。」因此，全國果樹研究聯合會將這一天定為「柿子節」。
日本種植柿樹的歷史悠久，據說起源於奈良時代。柿子富含維生素C和β-胡蘿蔔素，以至於有這樣一句諺語：「柿子紅了，醫生的臉綠了。」一般認為維生素C可以預防感冒，增強免疫力，有美容效果，而β-胡蘿蔔素有助於預防動脈硬化和抗衰老。柿油中的單寧可以分解酒精，有助於緩解宿醉。
愛媛縣宇和津彥神社的秋祭（10月29日，儀式在28日）
宇和島藩的「總鎮守」宇和津彥神社的祭祀儀式始於1649年（慶安2年），正值初代藩主伊達秀宗（仙台藩主伊達政宗的長子）的時代。身高5、6公尺的牛鬼身披紅布，頭戴鬼面，引領著神輿邊驅魔邊在街上緩步前行。用紅布遮住上半身，頭戴鹿面的少年們則獻上「八鹿舞」，表達對神的感謝之情。
萬聖節前夜（10月31日）
在基督教節日萬聖節（11月1日）的前夜，人們會舉行慶祝秋收、驅逐惡魔的慶典活動。萬聖節前夜的活動隨移民從歐洲傳到美國，如今在日本也成為流行的季節盛事。人們一直相信這一天祖先的靈魂會回來，還有魔女和惡魔出沒，所以會變裝打扮，以免受到惡魔荼毒。在日本，2010年代後，每到10月31日這一天，扮裝者們就聚集到東京澀谷，場面熱鬧非凡。SNS等的普及也給節慶活動升溫，規模進一步擴大。如今員警和機動隊都要出動，以維護現場的秩序。
橡果
橡果是殼斗科植物果實的總稱。頂部的小帽子叫「殼斗」，不同種類的樹木，「帽子」的形狀各不相同。繩文時代橡果是重要的主食，去除澀味後食用。橡果一直是饑荒時期的應急食品，熬煮後還可用作染料。
亥子餅
11月（農曆10月）的第一個亥日要吃「亥子餅」。這一習俗起源於平安時代，人們將糕點做成野豬崽（十二地支中的「亥」在日本對應的是野豬——譯註）的形狀吃掉，野豬多子多孫，用以祈願無病無災和子孫繁榮。還有說法認為野豬是保護人們免受火災傷害的神使，所以茶道中在茶室11月舉辦的開爐（把茶室草席下埋的小地爐打開加炭）茶會上會準備亥子餅作茶點。
栗子
市面上最常見的是日本栗。戰國時代，人們把幹栗子放到臼裡搗去外殼和澀皮，稱作「搗栗」（kachiguri）。因為與「勝」（kachi）諧音，所以武士們將「搗栗」視作吉祥之物，在節日慶宴上食用，如新年料理中有「栗金團」，重陽節有吃栗飯的習俗，等等。維生素C不耐高溫，但栗子富含的澱粉可以保護其不易被高溫破壞。
監修：井上象英（INOUE Shouei），曆作家、曆法研究家、神道教師、東北福祉大學特任講師。長年擔任《神宮館高島曆》主筆，現在積極開展演講和撰稿活動。
標題圖片：霜天紅葉（PIXTA）