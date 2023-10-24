霜降在西曆的10月24日前後。日本北部和山區等高海拔地區開始降霜。草木逐漸色彩斑斕，身邊處處秋意盎然。

紅葉

到了秋天，山間層林盡染的景象在日語裡叫「山妝」。

日本人將草木變色後濃豔的秋色比作華麗的錦緞，稱為「錦秋」。為秋天編織出錦緞般斑斕紋樣的是雞爪槭和楓樹等闊葉樹。鸡爪槭在日文中读作「momiji」，其词源是动词「もみいづる」（momiitsuru），意思是草木的叶子变黄或变红，后来逐渐名词化。而楓樹「kaede」則源於《萬葉集》，裡面有首和歌因楓葉酷似青蛙的爪子而被稱為「蝦手」（kaerude），後音變而成。



長野縣松本市安曇的冰河溪谷「涸澤冰谷」的紅葉（PIXTA）

雞爪槭（momiji）和楓樹（kaede）雖然詞源不同，但在植物學上都是無患子科槭樹屬落葉喬木的總稱。在園藝領域，葉裂深且多的叫雞爪槭，葉裂淺的叫楓樹。日文中「伊呂波紅葉」(雞爪槭的亞種之一——譯註)的命名源於《伊呂波歌》，因葉裂可按歌中假名的排列順序來數而得名；「羽扇楓」則因葉形酷似天狗的羽扇而得名。

順便一提，賞紅葉在日語裡叫「紅葉狩」，和賞花賞月一樣，是日本人必不可少的四季雅事之一。



伊呂波紅葉（左）和羽扇楓（PIXTA）

神無月和神在月

10月在日本全國各地都稱「神無月」，這是日本傳統和曆月份的名稱，只有島根縣出雲地區叫「神在月」。因為全國各地的神靈都離開自己居住的地方去出雲聚會，所以出雲以外的地區叫「神無月」，而出雲卻迎來眾神匯聚一堂，故名「神在月」。