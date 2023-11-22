與自然共生：二十四節氣在日本

日本北部開始雪花紛飛。人們拿出大衣，備好取暖設備，著手準備過冬了。

開始降雪的節氣為「小雪」，時間為西曆的11月22日前後。天氣圖開始呈現出西高東低的典型冬季型氣壓分佈模式。平原地區，銀杏和楓樹等落葉樹的葉片隨風飛舞，將大地點綴得五彩斑斕。 12月在傳統和曆月份中的名稱為「師走」。有說法認為年末舉辦佛事活動時需要誦經，所以僧侶（師僧）來回奔忙，故名「師走」。 風花 晴朗的初冬之日，陣陣寒風中雨雪飄零，或是雪花在風中像花瓣一樣漫天飛舞，這種景象日語中叫「風花」，是冬季的季語。

山毛櫸林中飛舞的「風花」（PIXTA） 新嘗祭和勤勞感謝日（11月23日） 新嘗祭是祈禱來年五穀豐登的儀式，天皇將當年新收割的穀物供奉給神靈，感謝神靈的恩賜後再親自品嘗。每年到了這一天，從宮中到各地神社都會舉行新嘗祭的儀式。 新嘗祭從前是在冬至（12月22日）前後舉行，1872年採用陽曆後，就固定在11月23日，1948年以後改為「勤勞感謝日」，成為國民節日。

東京明治神宮的新嘗祭，供奉著當年收穫的農產品（PIXTA） 和食日（11月24日） 和食文化國民會議採用諧音的方式，即「好的（11）日本（2）飲食（4）」，將11月24日定為「和食日」。2013年12月，以「和食——日本人的傳統飲食文化」為題的項目被列入聯合國教科文組織的非物質文化遺產名錄。其中列舉了和食的四大特徵：①多樣化的新鮮食材，珍視食材特有的味道；②營養均衡，有益於保證以三菜一湯為基礎的健康飲食習慣；③表現自然之美和四季變遷，享受季節感；④與傳統節慶密切結合。

三菜一湯的和食（PIXTA）

鴛鴦 日語中有一個詞叫「鴛鴦夫婦」，可見鴛鴦自古就象徵著夫妻恩愛。從冬天到初夏是鴛鴦的繁殖期，此時雄鳥身上長出彩色的羽毛，完成華麗變身。雄鳥豔麗，雌鳥樸素。但在其他時候，雌雄外觀都一樣。它們如膠似漆的時間很短，雌鳥產卵後，雄鳥不負責育雛，而是去另覓新歡。不過，產卵前雄鳥會在雌鳥附近守護，防止其他雄鳥來犯。據說就是因為這種習性，鴛鴦才成了夫妻恩愛的象徵。

鴛鴦（PIXTA） 秩父夜祭（12月2日、3日） 秩父神社坐落在埼玉縣西部的秩父市，這裡舉行的例行大祭與京都的祇園祭、歧阜縣的飛驒高山祭並稱「日本三大曳山祭」（「曳山」為節慶活動中的彩車——譯註）。12月2日是前夜的小型廟會「宵宮」，3日是大祭。 秩父夜祭有300多年歷史，據記載，這個節日早在江戶時代的寬文年間（1661-1673年）就已經存在。包括兩座「笠矛」和四座「屋臺」在內，多臺彩車（國家重要有形民俗文化遺產）在市內巡遊。有「秩父歌舞伎」之稱的當地戲劇表演、「曳舞」及秩父神社神樂作為「秩父祭屋臺活動與神樂」，被指定為國家重要無形民俗文化遺產。儀式高潮燃放的煙火也是一大看點。

秩父夜祭的彩車和煙火（PIXTA） 暖暖包 從平安時代末期到江戶時代，日本人用地爐或篝火把石頭加熱，用絲綿或布料包裹起來做成「溫石」，放入懷中取暖。現代的暖暖包大小和用途多樣，有一次性暖暖包和黏貼式暖暖包等。

可以貼在腹部的一次性暖暖包（PIXTA）

賀年卡和喪中明信片 賀年卡的歷史要追溯到平安時代。漢文學者藤原明衡（987-1066年）在平安時代後期留下了若干賀年卡的範文。戰國時代的武將們寫下的新年賀詞流傳下來，飛腳制度發達的江戶時代，有許多寫有賀年詞的書信保留至今。最近，利用SNS或發訊息等方式祝賀新年的人多起來，所以賀年卡的發行數量不斷減少，人們與賀年卡越來越疏離了。 比賀年卡更早準備的是喪中明信片。如果有親人不幸去世，就要通知對方今年不發賀年卡。一般認為符合禮節的做法是11月到12月上旬寄出。

賀年卡（左）、喪中明信片（PIXTA） 結紅果的吉利植物 快到正月時，店裡開始擺上結鮮豔紅果的植物。紅色果實在冬季蕭瑟的景象中格外引人注目，象徵著富貴繁榮，被視為吉祥之物。按照果實多寡排列，依次是南天竹（南天／日文名，下同）、朱砂根（萬兩）、草珊瑚（千兩）、百兩金（百兩）、紫金牛（十兩）、虎刺（一兩）等。紫金牛在《萬葉集》裡也以「山橘」之名寫入和歌，自古就受日本人喜愛。這些植物在正月都可以用作裝飾。

南天竹（南天）（左）、朱砂根（萬兩）（PIXTA）

草珊瑚（千兩）（左）、百兩金（百兩）（PIXTA）

紫金牛（十兩）（左）、虎刺（一兩）（PIXTA）